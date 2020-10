Amazon Prime Video sigue apostando por los superhéroes con nueva serie del creador de "The Walking Dead"

El éxito de "The Boys" y la confirmación de su spin off tiene entusiasmados a los responsables del servicio de streaming Amazon Prime Video con el mundo de los superhéroes. Es por eso que ahora también le dieron luz verde a la creación de una serie animada inspirada por el cómic "Invincible".

Se trata de una serie dedicada a un público adulto y que tiene como fuente el personaje creado en 2002 por la misma mente tras "The Walking Dead": Robert Kirkman.

La trama gira en torno a un joven de 17 años llamado Mark Grayson (Steven Yeun), quien es común y corriente tal como el resto de sus compañeros en la escuela, a excepción de que su padre es el superhéroe más poderoso de la Tierra, Omni-Man (J.K. Simmons).

Pero cuando Mark comienza a manifestar sus propios poderes se dará cuenta de que las cosas no son como aparentan y que el legado de su padre no es precisamente tan heroico como se pensaba.

Una splash page del cómic "Invincible" que muestra la amplitud de personajes que incorpora la historia que se convertirá en serie para Amazon Prime Video.

Junto con las voces de Yeun y Simmons para los personajes principales, la producción contará con un elenco estelar de actores partiendo por Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons) y Grey Griffin (Avengers Assemble).

"Invincible" debutará en Amazon Prime Video durante 2021 y este es su primer trailer: