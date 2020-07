"Adolescentes cazadoras de recompensas": Conoce la nueva serie de las creadoras de "Orange is the New Black"

Netfix presentó la nueva serie del equipo creador de "Orange is the New Black", "Adolescentes Caza Recompensas", una nueva apuesta que debutará con los estrenos de agosto a la plataforma.

Las mellizas Sterling (Maddie Phillips) y Blair (Anjelica Bette Fellini) Wesley, de 16 años, se rebelan contra la comedida comunidad sureña en la que viven y se unen al curtido veterano cazarrecompensas Bowser Jenkins (Kadeem Hardison) para vivir una increíble aventura.

Las chicas se adentran en un mundo de maleantes y secretos mientras lidian con el drama que supone el instituto: relaciones románticas, sexo y la sala de estudio.

La nueva comedia "Adolescentes Caza Recompensas" fue creada por Kathleen Jordan, quien también es guionista y productora ejecutiva del proyecto.

Jenji Kohan, Tara Herrmann, Robert Sudduth y Blake McCormick forman el equipo de productores ejecutivos de los diez episodios. Jesse Peretz dirigió el primero de ellos, del cual también es el productor ejecutivo.

La serie debutará el próximo 14 de agosto en Netflix.