"Acá hay puros flaites": Pablo Aguilera se disculpa tras desafortunada broma sobre Puente Alto

No le salió muy graciosa la talla. Pablo Aguilera pidió disculpas este sábado después de que en medio de la semana lanzó una desafortunada broma sobre los habitantes de la comuna de Puente Alto, a propósito de la aparición de un puma en el sector.

En medio de su programa radial "La Mañana de Pudahuel", ese día comentó que "un puma fue avistado caminando por las calles de un condominio en Puente Alto, ante el hecho se realizó un operativo en el sector".

"Carabineros informó que el animal ya habría retornado a su hábitat natural, no se le vio nunca más. Dijo: No, acá hay puros flaites, están robando, están haciendo desórdenes y contagiando gente, mejor me voy a mí cerro", añadió en plan bromista.

Pablo Aguilera sobre Puente Alto: “Hay puros flaites, están robando, haciendo desórdenes y contagiando a la gente” #Clasismo pic.twitter.com/HofH24ujbY — Rodrigo Saavedra ����‍♂️��️‍�� (@Ro_SaavedraM) September 18, 2020

Lo que al locutor le pareció gracioso, a los usuarios de redes sociales les pareció un comentario de mal gusto y de discriminación, recibiendo una gran ola de críticas.

Es por eso que este sábado, Pablo Aguilera decidió disculparse en su mismo espacio radial, indicando que "jamás voy a estar hablando contra una comuna. Si la gente se sintió ofendida, pido las disculpas del caso. No fue mi intención".

"Mi comentario fue referido justamente a la delincuencia, que no sólo hay en Puente Alto sino en distintas partes de todo el país. Jamás los estigmatizaría, si yo viví ahí y tengo a mis mejor auditores", añadió.

Antes de cerrar, Aguilera lanzó: "entiendo que se hayan sentido ofendidos. Fue un comentario mal hecho, no lo dije bien y no me supe expresar".