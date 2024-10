Este fin de semana se llevó a cabo las Elecciones Municipales y Regionales 2024 que dejó sorpresivos resultados en algunas comunas del país, una de ellas fue la elección de un hasta ahora desconocido candidato independiente en Puente Alto, Matías Toledo , quien no solo derrotó a la gran favorita en las encuestas, Karla Rubilar, sino que además logró arrebatarle el municipio a la derecha tras 24 años de gobierno local.

¿Quién es Matías Toledo?

Matías Jair Toledo Herrera es un joven de 35 años , candidato independiente que tiene en su historial ser uno de los fundadores de la popular Coordinadora Social Shishigang, que tiene entre sus miembros más destacados al músico Pablo Chill-E.

Toledo, quien posee estudios de Ingeniería en Administración Pública y Municipal y en Trabajo Social, debió reunir 6.500 firmas para lograr la candidatura a alcalde, no obstante, esta no es la primera vez que compitió por el municipio. Ya lo había intentado el 2021, donde logró el 2.º lugar de las preferencias con el 32% de los votos.

Ese mismo año buscó un lugar como diputado en el distrito 12, siendo candidato por el partido Igualdad y alcanzando 22 mil votos, el 5,66% de las preferencias.

Pablo Chill-E enfrentan a Codina y defiende a Toledo:

En las últimas semanas, el nombre de Matías Toledo había logrado cierta notoriedad pública tras las acusaciones señaladas por Germán Codina, edil que se mantendrá en su cargo hasta finales de este 2024, quien había señalado que “ha sido financiado por fondos vía Fusalp que es una de las fundaciones cuestionadas por el tema de Jadue y de las farmacias populares obviamente creo que es fundamental que se aclare con transparencia”.

Uno de los primeros en responder fue el cantante Pablo Chill-E, quien, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, respondió en duramente al edil, saliendo en defensa de Toledo.

Ante esto, el actual RN y quien llegó al cargo en 2012 tras la salida de Manuel José Ossandon, declaró “Acabo de ingresar una denuncia en la PDI debido a que durante las últimas horas he recibido amenazas de muerte en redes sociales” para posteriormente agregar que “Quiero decirles que no me van a amedrentar. No voy a dejar de decir que me parece grave que la narco cultura se disfraza de ayuda social”.