Tales of the Walking Dead | ¿Cuándo se estrena el spin-off de TWD y cuál es el reparto?

Tales of the Walking Dead es el spin- off de la conocida serie de AMC The Walking Dead, que consta de seis episodios originales de una hora de duración centrados en personajes nuevos y establecidos dentro del apocalipsis de los caminantes.

Veremos a Olivia Munn, Samantha Morton, Terry Crews, Parker Posey, Anthony Edwards, Poppy Liu, Jillian Bell, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Daniella Pineda y Danny Ramirez, entre otros protagonizan las nuevas historias que tiene una trama individual por cada episodio.

El presidente de programación original de AMC Networks y AMC Studios, Dan McDermott señaló que:

"Vemos mucho potencial para una amplia gama de historias ricas y convincentes en este mundo, y el formato de antología episódica de Tales of the Walking Dead nos dará la flexibilidad para entretener a los fans existentes y también ofrecer un punto de entrada para los nuevos espectadores, especialmente en las plataformas de streaming".

Cada episodio tiene su propio tono y punto de vista, pero lo que está en juego en cada historia, empujando a nuevos e indelebles personajes con implacables decisiones y situaciones que amenazan la vida.

En el spin-off podremos ver el apocalipsis en diferentes miradas.

¿Cuándo se estrena Tales of The Walking Dead?

La serie llegará el próximo 14 de Agosto a través de AMC y AMC+