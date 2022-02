A través de mi Ventana, la nueva película de drama juvenil de Netflix basada en el libro homónimo de la autora venezolana, Ariana Godoy acaba de llegar a la pantalla con su primera entrega.

Los seguidores de la novela finalmente pudieron ver en pantalla a los queridos personajes que conforman la historia protagonizada por Raquel y Ares.

La cinta cuenta la historia de Raquel, una adolescente que lleva mucho tiempo sintiéndose atraída a su vecino Ares, un joven de bajo perfil que nunca ha notado su existencia, por lo que observarlo a distancia es lo único que puede hacer. A pesar de eso, la situación cambia tras un incidente con el Wifi que hace que ambos se acerquen.







¿Cómo termina la película A Través de mi Ventana?

Tras comenzar a conocerse, Ares y Raquel inician una relación que no está exenta de problemas. Primero por diferencias entre ellos y luego por la negativa de sus cercanos a este nuevo vínculo.

Ares viene de una familia acaudalada donde siempre le han inculcado que el amor es una debilidad y no es lo más importante al momento de formar una familia. Por lo que su familia se opone a sus sentimientos por Raquel.

Su padre ya tiene planeado el futuro de su hijo, que incluye irse a estudiar Economía en Stanford para continuar con la empresa familiar y seguir el legado de los Alpha 3.

La historia continua con este tira y afloja de ambos personajes que luchan por estar juntos, sin embargo, se deben enfrentar a todos para poder hacerlo, incluso a ellos mismos.

Raquel por su parte, es aconsejada por su mejor amigo, Yoshi, quien también tiene sentimientos por ella, a que se olvide de Ares y se aleje de esa familia, lo que finalmente la joven escritora no hace y deciden ir juntos a la fiesta de fin curso, sin embargo, como es de esperar, el destino se interpone y la pareja sufre un importante incidente que marcará su relación.

La nueva película de Netflix culmina con el incidente en el baile de graduación en donde Ares ve impedido su deseo de acercarse a Raquel por culpa de Yoshi quien lo golpea y lo hacer a la piscina que los rodeaba, sin saber que el joven deportista es alérgico al cloro, por lo que su integridad se ve puesta en peligro ante lo sucedido.

Tras el incidente, la familia decide que Ares puede vivir su vida como le parezca y aprueban su relación con Raquel. El joven decide estudiar lo que él de verdad deseaba, medicina en Estocolmo. Mientras que Raquel, quien además es la narradora de la historia presenta a sus compañeros de clase la historia titulada "A través de mi Ventana" llevándose la ovación de los presentes.

La escena final muestra a Ares y a Raquel reencontrándose en persona tras cuatro meses de relación a distancia.

¿Habrá una secuela de A través de mi Ventana?

Ariana Godoy, la autora del libro, comenzó a escribir la novela en la plataforma para escritores en línea Wattpad y rápidamente se convirtió en un éxito entre los usuarios, logrando acumular más de 335 millones de visualizaciones en la plataforma. Tras esto, la novela fue adaptada posteriormente a formato físico y posteriormente, en abril del 2021 Netflix anunció la producción de la película.

La segunda parte del libro "A través de ti" llegó a Wattpad el 2018 en donde cuenta con más de 76 millones de visualizaciones. La reseña de la nueva entrega señala: "Llega la deseadísima y esperada segunda parte del gran éxito A través de mi ventana Nada es tan fácil y simple en la vida de alguien como yo. ¿Qué se siente al vivir con tres chicos tan guapos? Eres tan afortunada. Que envidia. Vivir con esas bellezas, que privilegio. ¿Cómo puedes vivir con ellos? ¿Te has tirado alguno? ¿Podrías conseguirme su número de teléfono? Eso es solo un poco de lo que he tenido que lidiar desde que los chicos Hidalgo crecieron y se convirtieron en el sueño de todas las chicas de este lugar.

"Artemis, Ares y Apolo Hidalgo son los responsables de muchos suspiros de chicas en las calles y con los que crecí aunque no seamos familia. Muchas personas me creen afortunada, pero están tan equivocados sobre mi vida, no saben mi historia, no todo es color de rosa en la vida de una chica como yo", expone la reseña.

A pesar de que actualmente no hay un anuncio oficial sobre una posible segunda temporada, lo cierto es que tras el lanzamiento de los libros posteriores sí hay material para continuar con la historia de Ares y Raquel en la pantalla.