"Reviviendo mi infancia": El público celebra el retorno de la popular serie chilena "31 Minutos" en la cuarentena

"31 Minutos" retornó a las pantallas nacionales de la mano de TVN, que puso la serie infantil al aire desde el mediodía de este lunes.

Los capítulos se emitirán por partida doble de lunes a viernes a través de la señal estatal y ya en su primera re emisión conquistó a un público que no dudó en manifestar su emoción a través deTwitter.

La nostalgia y los memes también llevaron a que la producción se convirtiera en uno de los temas más comentados en la red social.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Me había olvidado que hoy empezaba #31Minutos �� pic.twitter.com/N53Uo8eIZW

#31Minutos es lo más informativo que he visto en 20 días pic.twitter.com/ALKMI6cVu4

Ahora que volvió #31minutos puedo decir que es probablemente es el noticiero más serio que he visto en este país en meses

Lo mejor que he visto en años en la TV #31Minutos por lejos uno de los mejores programas infantiles que pudieron crear :'D

Aparte de que me esta dando demasiada nostalgia al verlo, cabros no se pierdan nunca #LaNotaVerde de Juan Carlos Bodoque ✨