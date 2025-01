Era la gran promesa del tenis chileno, se retiró y ahora vuelve arrasando con todos

Una de las grandes promesas que tuvo el tenis chileno fue Bastián Malla, quien era el principal rival nacional de Cristian Garin en su etapa de juveniles.

A diferencia del Tanque, el zurdo nunca pudo dar el salto a la élite del circuito ATP, de hecho su mejor ránking fue el 362° del planeta en diciembre de 2015.

Malla fue castigado en 2022 por doping por tres meses, sin embargo decidió retirarse del tenis profesional para siempre, aunque aquello quedó en el pasado y a inicios de 2025 volvió con todo.

Bastián Malla sorprende en el M15 de Santiago

Bastián Malla regresó al circuito profesional y probó suerte en las clasificaciones del M15 de Santiago, ganando sus tres partidos con una soltura inesperada.

Pero eso no fue todo, el chileno arrasó en sus dos partidos del cuadro principal y dejó en el camino al argentino Nicolás García Longo (1.723°) por 6-1 y 6-1 y en la segunda ronda con el también transandino Leonardo Aboian (572°) por 6-2 y 6-0 en las canchas del Stade Français.

Malla habló de su tiempo alejado de las canchas: “me ha costado mucho llegar acá donde estoy. He pasado muchas cosas feas y, bueno, estoy contento, y agradecido de poder estar de vuelta en el circuito profesional y estar dentro de una cancha de tenis”.

“En un momento había dejado de jugar tenis, por mi propia cuenta, porque mi padre era el único que me apoyaba… Pasaron muchas cosas familiares que me hicieron decidir dejar el tenis, por dos años y algo. Hace poco quise retomar gracias a mi entrenador, Alejandro Casals, quien me motivó y me inspiró a volver a una cancha de tenis. A él le agradezco”, agregó en diálogo con As.

Este viernes Bastián Malla va por el paso a las semifinales del M15 de Santiago, cuando se mida ante el argentino Juan Manuel La Serna (611°) en la arcilla del reducto de Las Condes.

