La ex número 2 del mundo, Ons Jabeur, protagonizó un momento emotivo durante su partido de segunda ronda en el Australian Open 2025.

Enfrentando a Camila Osorio, la tunecina rompió en llanto y solicitó una pausa en medio del partido.

Ons Jabeur rompe en llanto en el Australian Open

Jabeur comenzó el partido con una ventaja temprana, rompiendo el saque de Osorio y tomando una ventaja de 2-1 en el primer set.

Sin embargo, la situación cambió rápidamente. Mientras jugaba, Jabeur mostró signos de incomodidad y, tras unos momentos, se dirigió hacia su banco y solicitó asistencia médica.

La ex número 2 del mundo, visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas al pedir una pausa en el juego. Los comentaristas y los presentes en el lugar expresaron preocupación, ya que la jugadora parecía estar atravesando un momento difícil.

Ons Jabeur durante el partido contra Camila Osorio en el Australian Open 2025 (Getty Images).

La condición que aqueja a Jabeur desde joven

Tras el partido, Jabeur explicó que su pausa se debió a un episodio de asma, una condición que ha enfrentado desde pequeña.

“Es muy difícil respirar”, comentó la jugadora en rueda de prensa. “Cuando era más joven, me diagnosticaron asma. Es muy difícil jugar, tengo que evitar hacer rallies largos. Al final del partido me disculpé porque no me gusta comportarme así en la cancha”, reveló.

Ons Jabeur llora en medio del partido contra Camila Osorio en el Australian Open 2025 (captura),.

Pese de las dificultades, la jugadora de 30 años decidió continuar y logró llevarse la victoria: 7-5, 6-3 en 1 hora y 36 minutos. “Si hubiera perdido el primer set, habría sido muy difícil continuar”, admitió Jabeur.

Ons Jabeur se enfrentará en la siguiente ronda del Australian Open contra la estadounidense, Emma Navarro, el viernes 17 de enero, en un horario que todavía está por definir.