Una importante noticia recibieron las miles de personas que estudian y que estudiaron con el Crédito con Aval del Estado (CAE), ya que, esta jornada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo realizaron un punto de prensa y se refirieron a un proyecto que permitiría condonar el CAE.

¡Con nuevo sistema de financiamiento! Gobierno anuncia proyecto para condonar el CAE

Ambos ministros confirmaron que el Gobierno presentará un proyecto con el objetivo de condonar el Crédito con Aval de Estado (CAE) antes del mes de septiembre , sin embargo, eso no fue todo, ya que, el secretario de Educación señaló que esta propuesta no está sola, ya que esta medida agrega un nuevo sistema de financiamiento respecto al Crédito con Aval del Estado.

La vocera, en tanto, señaló que “el tema del CAE se va a concretar antes de septiembre, en la presentación en detalle del proyecto (…) hemos adelantado algunos principios y consideraciones, como una condonación responsable”.

“Es un proyecto que no solamente habla del CAE, sino que también del nuevo sistema de financiamiento, porque no basta con terminar algo, hay que ver cómo se reemplaza ese mecanismo de deuda privada, por un sistema que sea más sostenible, que no genere el perjuicio que ha generado el CAE en las familias, ahora que somos Gobierno lo vamos a concretar y cumplir” declaró la ministra.

Sumándose a las palabras de Cataldo y Vallejo, Mario Marcel, ministro de Hacienda, declaró en entrevista con Radio Duna que “Hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre”, recalcando que este punto es importante para el Gobierno, ya que forma parte del “horizonte” al que quieren llegar.