Una ciudadana venezolana residente en Chile se hizo viral por emplazar en vivo al Presidente Gabriel Boric. La mujer iba manejando y al ser fiscalizada se descubrió que no contaba con licencia de conducir, ni los otros documentos obligatorios que deben tener los vehículos.

La fiscalización fue transmitida en vivo por el programa de CHV “Contigo en la Mañana” y la mujer aprovechó el espacio para realizar sus descargos.

“Con nosotros los venezolanos hay un abuso”

En Chile, cuando una persona es sorprendida manejando sin licencia de conducir, está cometiendo una infracción gravísima, por lo que debe pagar una multa que vas desde las 1,5 a 3 UTM. Asimismo, existe la gran posibilidad de que se retenga el auto y sea llevado a corrales. La mujer aseguró que aquello es “un abuso”.

“Con nosotros los venezolanos hay un abuso en todo aspecto, yo soy una mujer trabajadora, no es posible que a mi me detengan los Carabineros cuando hay tanta delincuencia. Fui a la municipalidad a que me canjearan o a ver la documentación que necesito, me piden demasiados requisitos, sabiendo el Estado chileno que a nosotros aquí en la embajada hasta el pasaporte es difícil sacarlo”, comenzó diciendo.

Cuando Carabineros se llevó su auto por no presentar ningún tipo de documentación, la conductora aseguró que sí contaba con los papeles, pero que no los portaba, porque tiempo atrás sufrió un atraco por parte de un grupo de chilenos. “Yo desde ese día tomé miedo y no quise cargar más mis documentos”, argumentó.

Finalmente, cuando se descubrió que estaba mintiendo, la mujer salió corriendo.

“Si quiere mándeme para mi país”

La mujer venezolana aprovechó de emplazar al Presidente Boric en vivo. “Desde que está en el Gobierno todo ha sido un caos, duélale, le guste o no. Y si quiere que me mande para mi país, pero es la realidad. Todo aumentó, aquí hay un abuso con nosotros”, sostuvo.

La ciudadana también se refirió a los convenios con organizaciones internacionales que brindan asistencia financiera a los países que reciben a un gran número de refugiados o migrantes.

“El dinero que les dan las organizaciones internacionales por recibir cantidad de venezolanos en masa, ¿dónde está?, si aquí uno tiene que pagar por la cédula, multas por renovar la cédula, documentación, cuál es el beneficio que nos dan (…) Yo no siento ningún beneficio, siento un abuso con nosotros los venezolanos”, remarcó.

La periodista y presentadora del programa, Monserrat Álvarez, explicó a la mujer que los requisitos para sacar licencia de conducir corren para todos los ciudadanos del país, incluyendo a chilenos y migrantes. Ante esto, la mujer respondió que “no pueden ser los mismos requisitos del chileno con el extranjero” e insistió que por su calidad de refugiados debería haber flexibilidad.