La fecha límite que tienes para renovar el pase escolar y que no te cobren tarifa adulto

La revalidación de la TNE (Tarjeta Nacional Estudiantil) es un proceso anual que se lleva a cabo en Chile para actualizar y validar la vigencia del pase escolar, que otorga descuentos a estudiantes en diferentes servicios y medios de transporte.

La revalidación es obligatoria y debe realizarse para mantener activa la tarjeta y poder seguir disfrutando de sus beneficios.

¿Hasta cuándo se puede renovar el pase escolar?

El pase escolar se puede renovar hasta el próximo miércoles 31 de mayo. Quienes no lo hagan comenzarán a pagar tarifa normal desde el 1 de junio.

¿Cómo y dónde revalidar el pase?

Si eres de la región Metropolitana, haz la revalidación de tu TNE directamente en un tótem Bip!. Solo debes ingresar la tarjeta hasta que aparezca el mensaje “Pase extendido”. Revisa aquí cuáles son los tótem Bip! más cercanos.

Es importante mencionar que si eres de la región Metropolitana, pero te trasladas por comunas rurales de la región, además deben adherir un sello holográfico. Consulta aquí los puntos de pegado de sellos.

Y si eres de otras regiones, debes consultar en tu institución sobre la fecha en la que se le pegará el sello de este año a tu tarjeta.

¿Cuánto cuesta la revalidación?

Si estás en educación básica o media, la revalidación no tiene costo para ti. Cabe destacar que, si estudias en un colegio particular no subvencionado y cumples con los requisitos para obtener este beneficio, debes asegurarte que el encargado de tu colegio te inscriba en el sistema web TNE y en un período de 3 a 5 días hábiles podrás revalidar con sello o en tótem “Bip!”.

Por otro lado, si estás en educación superior, debes pagar el monto indicado para el año 2023 directamente en tu casa de estudios, pedir al encargado que te inscriba en el sistema web TNE y en un período de 3 a 5 días hábiles podrás revalidar con sello o en tótem “Bip!”.

¿Qué pasa no me funciona la revalidación?

Si eres estudiante de educación superior debes acercarte a la DAE de tu casa de estudios y verificar si el pago y la inscripción al sistema TNE fueron realizados.

Si eres estudiante de enseñanza básica o media de un establecimiento público o particular subvencionado debes acercarte a una Oficina TNE. Revisa las direcciones y horarios aquí.

Y si eres estudiante de enseñanza básica y media de un colegio particular, debes hablar con el encargado de TNE del establecimiento.