Uno de los aportes económicos más importantes del mes de septiembre es el Aguinaldo de Fiestas Patrias 2024, ayuda exclusiva que reciben trabajadores del sector público y pensionados.

Es en ese contexto que

¿Tiene descuento el aguinaldo? Así funciona el bono para trabajadores y pensionados

Es importante aclarar que este aporte no está sujeto a descuentos , porque esta suma de dinero la entrega el Estado de Chile a trabajadores del sector público y pensionados durante el mes de septiembre, con el objetivo de enfrentar los gastos extras de esta celebración.

Es por ello que el propio Gobierno anuncia en el sitio de pensionados del aguinaldo de Fiestas Patrias, que no se considera para el pago de impuestos , es decir, no es tributable , ni tampoco para las cotizaciones previsionales y/o de salud, no es imponible .

¿Cuándo pagan el aguinaldo de Fiestas Patrias? Estos son los montos:

El aguinaldo de Fiestas Patrias se paga junto a la respectiva pensión del jubilado o sueldo del trabajador, es en ese contexto que te invitamos a conocer el detalle de pago a continuación: