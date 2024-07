Como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y el día de hoy la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó un nuevo informe semanal de precios de los combustibles con grandes novedades para los conductores nacionales.

Así es, porque desde este jueves 25 de julio el precio de la bencina volverá a bajar, si deseas conocer todos los detalles de este informe, incluido las novedades del diésel y GLP, continúa leyendo RedNews de RedGol.

¡Baja el precio de la bencina! Conoce qué pasa con los combustibles este jueves 25 de julio

La empresa estatal indicó que desde este jueves 25 de julio se vivirá una nueva disminución en el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos , específicamente de 1,6 y 5,7 pesos por litro ($/lt) , respectivamente.

¿Qué pasó con los otros combustibles? El informe detalla adicionalmente que el precio del diésel-petróleo también bajará en 21,6 por litro ($/lt) , mientras que el GLP de uso vehicular no se tendrá variación.

Uno que sí cambiará y que se suma a la lista de ENAP es el Kerosene-parafina, que baja este jueves en 8,5 pesos por litro ($/lt).

Informe semanal de precios de los combustibles (24 de julio)

Bencina de 93 octanos: Baja de 1,6 pesos por litro ($/lt).

Bencina de 97 octanos: Baja de 5,7 pesos por litro ($/lt).

Diésel-Petróleo: Baja de 21,6 pesos por litro ($/lt).

Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular: No hay variación de pesos por litro ($/lt).

Kerosene: Baja de 8,5 pesos por litro ($/lt).

¿Cuándo cambia nuevamente el precio de los combustibles?

Gracias al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) el precio de la bencina varía actualmente cada tres semanas y, por tanto, las próximas fechas de cambio en el valor de los combustibles serán las siguientes:

jueves 15 de agosto.

jueves 5 de septiembre.

jueves 26 de septiembre.

*Información actualizada hasta septiembre del 2024.

Los Informes de Precios de los Combustibles de ENAP con los respectivos cambios (alzas o bajas de precio) serán publicadas el día miércoles anterior a las fechas mencionadas.