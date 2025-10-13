La Polla Chilena de Beneficencia realizó este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5333, cuyo pozo acumulado se repartió entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Resultados Loto 5333

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay un ganador del Loto 6 aciertos . De todas formas te dejamos el detalle del sorteo y el detalle de los diferentes premios.

Números ganadores: 2, 13, 17, 20, 29, 39 y comodín 27 .

¿Cómo jugar Loto?