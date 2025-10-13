La Polla Chilena de Beneficencia realizó este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5333, cuyo pozo acumulado se repartió entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.
Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.
Resultados Loto 5333
La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay un ganador del Loto 6 aciertos. De todas formas te dejamos el detalle del sorteo y el detalle de los diferentes premios.
Números ganadores: 2, 13, 17, 20, 29, 39 y comodín 27.
¿Cómo jugar Loto?
- Dirígete al sitio web www.polla.cl e inicia sesión. Si no tienes cuenta, tendrás que crear una con tu RUT y una nueva contraseña.
- Una vez dentro del sitio, deberás cargar dinero a través del “abono” y elegir tu forma de pago.
- En esta instancia deberás cargar dinero suficiente al precio de cada jugada, por ejemplo, si solo quieres jugar al Loto el valor es de $1.000, pero si deseas jugar todas las categorías el valor sube a $3.500. Consulta tu saldo haciendo clic en la sección “Monto”.
- Cuando tengas el monto suficiente cargado, solamente debes volver al inicio de la página y pinchar en el botón “Juega aquí”.
- Finalmente, se abrirá una nueva pestaña donde tendrás que elegir seis números entre el 1 y el 41. También está la opción de elegir al “Azar”, donde el sistema elegirá por ti una combinación de manera aleatoria.
- Una vez seleccionado los números, en la parte inferior de la pantalla está la opción “Jugar ahora”, una vez que lo presiones ya estarás participando en el próximo sorteo del Loto.