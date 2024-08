Una de las noticias de la jornada política corrió por parte del anuncio de la diputada Karol Cariola (PC), quien dio a conocer su embarazo de tres meses, junto a su pareja y también diputado, Tomás de Rementería (PS).

“Estoy embarazada, han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto es una decisión consciente. Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia“, dijo la militante del partido comunista, en su cuenta de Instagram.

El anuncio se llenó de felicitaciones para ella y su pareja, quien también las oficia como legislador y es habitual en el Congreso. De Rementería ya había sido padre antes, mientras Kariola será madre por primera vez, sumándose al anuncio hace pocas semanas de la ministra Camila Vallejo, quien también está esperando hijo(a).

¿Quién es Tomás de Rementería?

Tomás de Rementería (37) es un diputado del Partido Socialista – Independiente por el Distrito 7, Master y doctor (c) en Derecho Público. Es viñamarino y resultó electo en el último proceso de 2021.

Es hijo del empresario gastronómico Tomás de Rementería Durand, fundador del Partido por la Democracia (PPD) y concejal viñamarino. Si quieres conocer las mociones y leyes en las que ha participado, conoce su historial político en esta sección de la Cámara de Diputados.

En el aspecto personal, tiene dos hijos de su anterior matrimonio, por lo que será su tercero el que tendrá con Karol Cariola. Y tras el anuncio de la parlamentaria, fue viral un antiguo post sobre su ahora pareja hace 10 años , señalando que “se ve bien”.

Tuit sobre Cariola. Foto: X.

Sobre su maternidad, Karol Cariola señaló que “seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida”.

“Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás, podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso”, finalizó la diputada.