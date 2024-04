¿Qué dijo? La respuesta viral de Karol Cariola sobre si Venezuela es una dictadura o no

La nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, generó bastantes reacciones en redes sociales por su respuesta ante una pregunta sobre la situación actual de Venezuela.

¿Qué dijo la diputada Karol Cariola sobre Venezuela?

La diputada Karol Cariola ofreció una entrevista a T13 sobre su nuevo rol como presidenta de la Cámara de Diputados. En la instancia, la parlamentaria se refirió a varios temas, entre ellos la actual relación entre Chile y Venezuela.

En ese contexto fue que el periodista Álvaro Paci le preguntó cómo abordará el tema de Venezuela y en concreto le consultó si para ella es un gobierno legítimo, autoritario o un régimen dictatorial.

La diputada partió diciendo que no le corresponde generar esas definición. “Yo creo que no me corresponde a mí como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas generar esa definición, yo creo que cada persona, ciudadano, fuerzas políticas, tienen distintas opiniones al respecto”, fueron sus primeras palabras.

“Hay situaciones que pueden ser observadas, de hecho han sido observadas respecto del comportamiento de este gobierno y otros también”, agregó.

Y respecto de la relación entre Chile y Venezuela, la diputada Cariola sostuvo que le parece importante también que se han puesto a disposición distintas posibilidades de vínculo. “Al menos hemos escuchado disposición a resolver los problemas que hoy día se están enfrentando de manera conjunta”, resaltó.

“Por lo tanto, yo creo que acá lo importante, Álvaro, más que caer en la calificación de lo que es un país u otro, que además son definiciones que hoy día los partidos y los representantes de estos, son quienes han hecho estas alocuciones”, concluyó la parlamentaria.

Las palabras de la diputada Karol Cariola han sido ampliamente discutidas en redes sociales, debido a que no respondió directamente la pregunta de periodistas. Para muchos, la diputada evadió la interrogante y no fue capaz de decir si para ella Venezuela en una dictadura o un gobierno legítimo.