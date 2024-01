Durante este mes de enero de 2024 existe la posibilidad de que el sueldo mínimo en Chile aumente de $460.000 a $470.000 mensuales brutos. Para que ocurra esto, el IPC acumulado en el 2023 (de enero a diciembre) debe ser superior al 6%, es decir, depende de la inflación con la que haya terminado el 2023, aunque esto difícil ya que recién llevamos un 4,5%.

La cifra del IPC de diciembre se informará dentro de los próximos días de enero, por lo que de concretarse esta alza salarial existen algunos beneficios que generalmente dependen y cambian sus montos en torno al sueldo mínimo. A continuación, revisa de cuáles se trata.

¿Qué bonos cambian su valor con el sueldo mínimo?

Usualmente existen algunos bonos que cambian su valor en base al sueldo mínimo que hay en Chile, no obstante, para esta posible alza de enero de 2024, la mayoría de beneficios se mantendrán intactos. Revisa qué pasará con cada uno:

Pensión de Gracia

Este es el único bono que debería aumentar su valor si sube el sueldo mínimo en enero. La Pensión de Gracia se entrega a personas que se encuentran viviendo una situación de vulnerabilidad social y son otorgadas por el presidente de la república.

Este beneficio tiene un monto variable que es sugerido por una comisión especial, aunque se fija en torno los ingresos mínimos no remuneracionales, cuyo monto en la actualidad es de $296.511.

No obstante, el sueldo mínimo en Chile podría aumentar en enero en un 2,17%, por lo tanto, el nuevo monto de los ingresos mínimos no remuneracionales sería de $302.945.

Asignación Familiar y Maternal

La Asignación Familiar no aumentará su monto si sube el sueldo mínimo en Chile, ya que la ley 21.578 no lo establece así. No obstante, en la última alza salarial los tramos de ingresos que reciben el beneficio cambiaron de la siguiente manera:

Quienes reciben entre 0 y hasta $539.328 : Obtienen de Asignación Familiar $20.328 por carga familiar.

: Obtienen de Asignación Familiar $20.328 por carga familiar. Las personas que reciben desde $539.328 y has­ta $787.746: Reciben de Asignación Familiar $12.475 por carga familiar.

Reciben de Asignación Familiar $12.475 por carga familiar. Quienes reciben desde $787.746 y has­ta $1.228.614: Obtienen de Asignación Familiar $3.942 por carga familiar.

Sin embargo, aún no están confirmado que estos mismos tramos vayan a aumentar en un 2,17%, porcentaje en el que aumentaría el sueldo mínimo, ya que la ley no menciona nada al respecto.

Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado

En el caso del Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado, este beneficio disminuirá su monto si sube el sueldo mínimo, ya que a mayor salario mensual, menos dinero se entrega.

Con la entrada en vigencia de la ley que modifica algunos aspectos para calcular el monto del Ingreso Mínimo Garantizado desde enero de 2024, el nuevo monto máximo con el sueldo mínimo de $460.000 es de $24.267.

No obstante, si el sueldo mínimo sube a $470.000, el nuevo monto que recibirán los trabajadores con este bono será de $17.453.

¿Qué pasa con el Subsidio Familiar si sube el sueldo mínimo?

En caso de que aumente el sueldo mínimo no subirá el monto que entrega el Subsidio Familiar, ya que tampoco está establecido por ley, por lo que mantendrá su cifra de $20.328 por carga familiar.

No obstante, la ley indica que, a más tardar en el mes de abril de 2025, el presidente deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste del monto del ingreso mínimo mensual, así como de la Asignación Familiar y Maternal, y del Subsidio Familiar para que comience a regir a contar del 1 de mayo de 2025.