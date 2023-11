Uno de los beneficios más importantes que reciben los adultos mayores en Chile es la Pensión Garantizada Universal (PGU). Este bono se paga mensualmente y ya puedes revisar cuándo el Instituto de Previsión Social (IPS) te dará el pago correspondiente a noviembre.

¿Cuándo entregan la PGU de noviembre? Consulta con tu RUT la fecha de pago

La fecha de pago de la PGU de noviembre varía según la persona beneficiaria, ya que el bono se paga junto a la pensión de cada adulto mayor.

Por ello, puedes consultar cuándo pagan la PGU en el portal de ChileAtiende ingresando AQUÍ con tu RUT y fecha de nacimiento.

En este sitio conocerás la modalidad de pago, que puede ser por depósito bancario o retiro presencial, además de ver el monto que recibirás durante este mes de noviembre.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Garantizada de noviembre?

El monto que recibes de la PGU varía según los ingresos mensuales de cada pensionado, ya que si ganas más dinero recibirás un pago menor del bono y viceversa.

Quienes tengan una pensión menor a $702.101 obtendrán el monto máximo de la PGU que corresponde a $206.173. Si recibes un ingreso mensual entre $702.101 y $1.114.446 el pago será proporcional y se determinará en base a la siguiente fórmula:

¿Quienes reciben la PGU y cuáles son los requisitos?

La Pensión Garantizada Universal se entrega a los adultos mayores que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más , sin importar si continúan trabajando o no.

, sin importar si continúan trabajando o no. Recibir una pensión base menor a la llamada Pensión Superior , equivalente a $1.114.446.

, equivalente a $1.114.446. Pertenecer al 90% más vulnerable de la población total del país.

Haber vivido en Chile por un periodo no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad.

continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad. Haber v ivido en Chile 4 de los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la postulación de la PGU.

inmediatamente anteriores a la postulación de la PGU. No ser pensionado de Capredena o Dipreca.

¿Cómo postular a la PGU?

Si cumples con los requisitos de la Pensión Garantizada Universal podrás postular en el IPS en Línea ingresando AQUÍ con tu RUT.

Una vez adentro, debes pulsar en “Pensión Garantizada Universal, Pilar Solidario y Bono por Hijo”. La plataforma te indicará si cumples con los requisitos y así podrás ingresar con tu ClaveÚnica y contraseña, y pulsar “Ingresa”. Podrás completar el formulario y así habrás postulado.

También podrás hacer el trámite de postulación con ayuda de algún funcionario de ChileAtiende mediante videollamada ingresando AQUÍ. Por último, podrás postular de forma presencial a una sucursal de ChileAtiende.

Consulta con tu RUT si recibes la PGU de noviembre y si tienes dinero sin cobrar

Si ya postulaste a la PGU puedes ver si eres beneficiario y si recibes el dinero durante noviembre ingresando AQUÍ. En esta plataforma verás si tienes pagos pendientes del bono por cobrar.

También, verás si tienes pagos que no has no cobrado correspondientes a pensiones pagadas por el Instituto de Previsión Social (IPS), Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Aporte Familiar Permanente.

PGU en tu barrio: Así puedes saber si puedes postular

El Instituto de Previsión Social lanzó la campaña “PGU en tu barrio”, con la que el IPS instala oficinas móviles en diferentes comunas del país para que la población pueda conocer los requisitos, cómo postular o si son beneficiarios para así recibir el dinero.

Por ejemplo, este viernes 3 de noviembre se encuentran en la Plaza de Armas de Curacaví, mientras que el sábado 4 estarán en la Plaza de Servicios de Peñalolén.