Ofertas en viajes para el Black Friday: Las playas favoritas para las vacaciones de verano

El viernes 29 de noviembre llega el esperado Black Friday, un evento que marca el inicio de la temporada de compras navideñas y que ofrece rebajas significativas en diferentes productos y servicios, incluyendo viajes. Esta jornada especial, que comenzó en Estados Unidos y se extendió a nivel global, se ha convertido en la oportunidad ideal para que los chilenos planifiquen sus vacaciones de verano. Sudamérica: Brasil lidera las preferencias De acuerdo con datos de Assist Card, el 31,5% de los compradores en la edición del 2023 optó por destinos en Sudamérica. Entre los más destacados se encuentran Sao Paulo y Río de Janeiro, ciudades que ofrecen hermosas y relajantes playas. Estos destinos continúan atrayendo a viajeros que buscan disfrutar del clima cálido y la atmósfera vibrante de Brasil. Norteamérica: Miami y México como favoritos El segundo lugar en la lista de preferencias lo ocupa Norteamérica, con un 18,2% de las compras. Las costas de Miami, en Estados Unidos, se posicionan como una de las más populares, gracias a sus arenas blancas y su animada vida nocturna. México también se destaca, con su capital como punto de conexión hacia playas icónicas como Cancún y Playa del Carmen, destinos que combinan belleza natural y lujo. Caribe: Punta Cana y Aruba, sueños tropicales Completando el podio con un 17,6% de las compras, otros destinos variados también atraen a los viajeros. La Ciudad de Panamá figura en el Top 10 gracias a su uso como escala para destinos caribeños como Punta Cana en la República Dominicana y la famosa “isla feliz” de Aruba. Estos lugares ofrecen aguas cristalinas y arenas suaves, perfectas para unas vacaciones de ensueño. Tendencias de compra: Quiénes aprovechan el Black Friday El Black Friday no solo es un evento popular, sino que además atrae a viajeros de diferentes edades. Las estadísticas muestran que el 20,4% de las compras de viajes las realizan personas entre 31 y 40 años, seguidas por el grupo de 51 a 65 años con un 18,1%, y el de 41 a 50 años con un 17,8%. Consejos para planificar el viaje Renzo Caldarella, Gerente de Venta Directa de Assist Card Chile, sugiere aprovechar el Black Friday no solo para elegir el destino de vacaciones, sino también para contratar coberturas de viaje. “El Black Friday es el momento perfecto para planificar el descanso veraniego, no solo para escoger el paraje, sino también para contratar una cobertura ante cualquier imprevisto, sobre todo pensando en ir con niños al mar”, comenta Caldarella. “Para tener una experiencia tranquila, ofrecemos un descuento de hasta 50% OFF más hijos gratis en el producto Infinity de Múltiples Viajes”, concluye.Planifica unas vacaciones inolvidables en las playas más deseadas de Sudamérica, Norteamérica y el Caribe.