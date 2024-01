Muchos trabajadores en el país no se encuentran contratados y, por lo tanto, están en condición de independientes emitiendo boletas de honorarios. Esto implica que no están suscritos bajo el Código del Trabajo, por lo que muchos se preguntan si es que estas personas tienen derecho a vacaciones. A continuación revisa la respuesta.

¿Tengo derecho a vacaciones si soy trabajador independiente?

No, al no estar suscrito en el Código del Trabajo las y los trabajadores no tienen derecho a vacaciones pagadas .

Esto significa que las empresas no están en la obligación de darles vacaciones. Sin embargo, generalmente se llega a acuerdos entre el empleador y el trabajador para que igualmente se tomen algunos días de descanso.

No obstante, el empleador no tiene ninguna obligación legal de pagarle el sueldo al trabajador mientras se tome vacaciones, a diferencia de como ocurre con las personas contratadas. Por lo tanto, otorgar vacaciones y además pagarlas depende de la voluntad de cada empleador.

Los demás beneficios legales que pierden los trabajadores a honorarios

La condición de informalidad de los trabajadores con boletas de honorarios es perjudicial en muchos ámbitos, ya que no solo pierden el derecho a no tener vacaciones, sino que también otros beneficios asegurados por ley como:

Derecho a feriado anual de 15 días hábiles de vacaciones .

. Descanso semanal .

. Límite de 44 horas a la semana (desde abril de este año).

(desde abril de este año). Indemnización por años de servicio

por años de servicio Descanso por los días festivos ( feriados ).

). No están sujetos a las cotizaciones previsionales y de salud que deben realizar los empleados dependientes. Son responsables de realizar sus propias cotizaciones previsionales y de salud.

Según establece la Dirección del Trabajo: “los trabajadores a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo, por lo que cualquier beneficio al que tengan derecho dependerá del acuerdo al que hayan llegado con quien hicieron el contrato“.

También se pierden otros derechos que tienen algunos trabajadores, generalmente los que están asociados a sindicatos, como aguinaldos o bonos para Navidad o Fiestas Patrias.

¿Quiénes tienen derecho a pedir vacaciones pagadas en Chile y cuántos días son?

Quienes sean trabajadores dependientes con contrato en el Código del Trabajo tienen el derecho de pedir 15 días hábiles de vacaciones al año, es decir, no se cuentan los sábados y domingos.

Esto se le conoce como feriado anual y corresponde generalmente a tres semanas de trabajo. Eso sí, este beneficio solo aplica para quienes cumplan un año con contrato, antes de ello pueden tener vacaciones solo si el empleador lo autoriza. En el caso de trabajadores a honorarios que pasan a tener contrato, igualmente se contabiliza el periodo trabajado sin contrato para este plazo de un año legal.

Al poder pedir vacaciones, significa que las y los trabajadores igualmente recibirán su sueldo íntegro a fin de mes, ya que no recibirán ningún descuento por los días no laborados, por ello se le conoce como vacaciones pagadas.

Además, la ley establece que estas vacaciones deberán ser continuas, pero el exceso sobre diez días hábiles se puede fraccionar de común acuerdo. Asimismo, la ley establece que las vacaciones deben pedirse por escrito, con un mes de anticipación y no pueden negártelas, aunque si pueden adelantar o postergar la fecha que pidas.