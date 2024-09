TikTok es la red social que la lleva actualmente, la app china que en un principio era para niños y niñas tiene actualmente a miles de millones de usuarios a nivel mundial y en Chile no es la excepción, ante esto no son pocos los influencers que han hecho de esta su herramienta favorita.

Uno de ellos es el abogado Rodolfo Marín, quien día a día le enseña a sus más de 1.3 millones de seguidores la aplicación de distintas leyes chilena y justamente en época de Fiestas Patrias es que respondió una duda que muchos se preguntaban.

¿Me corresponde aguinaldo si estoy con licencia?

En un vídeo cuya duración es de menos de un minuto y respondiendo a un usuario que preguntó si era legal que no le dieran aguinaldo a él porque se encontraba con licencia hace siete meses y sí a sus compañeros, el abogado e influencer señaló que “El hecho de que estés con licencia médica no es una justificación para que no te paguen aguinaldo” , posteriormente comentó que “si se lo han pagado a todos y a él no, porque está con licencia médica, eso no es legal y no corresponde”.

¿Qué hacer en este caso? El propio Marín continuó señalando en su vídeo que, en caso de ser así, la víctima puede denunciar en la Dirección del Trabajo la determinación adoptada por su empresa.

Ingresa tus denuncias en el sitio web www.dt.gob.cl.

Al cierre de esta nota, el vídeo del abogado supera los 1.200 comentarios, 26 mil ‘likes’ y 2.330 guardados.

Revisa, a continuación, el vídeo del abogado Rodolfo Marín en TikTok: