Ya casi termina este 2024 y, justo antes de que se acabe, hay un nuevo día feriado, aunque este solo será para aquellas personas que trabajen en instituciones bancarias.

¿Hay feriado bancario este viernes 29 de diciembre?

No, el viernes 29 de diciembre no hay feriado bancario, por lo que todos los bancos funcionarán en su horario habitual. Es importante aclarar esto ya que el feriado bancario es el 31 de diciembre, y como cae día domingo, algunos piensan que se podría correr al viernes, pero no es así.

Sin embargo, como este año el 31 de diciembre cae domingo, el feriado bancario no aplicará, ya que los bancos solo funcionan de lunes a viernes.

En el caso de que requieras asistencia por parte de tu institución financiera el fin de semana, podrás recurrir a sus canales de contacto vía telefónica o redes sociales.

¿Qué es un feriado bancario?

Los feriados bancarios están establecidos en el artículo 18 de la Ley General de Bancos, que señala que durante aquel día, los bancos no atenderán presencialmente al público y sus trabajadores tendrán jornada libre para descansar.

Cabe aclarar que los feriados bancarios, todos los años son el 31 de diciembre.

¿Cuándo cae el feriado bancario del año 2024?

El próximo año 2024, el feriado bancario caerá el martes 31 de diciembre, y como es día de semana, los bancos no podrán funcionar ese día.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

Este 2023 ya no habrá más feriados, así que el siguiente día festivo es el lunes 1 de enero, que se celebra Año Nuevo. Cabe mencionar que este feriado es irrenunciable, por lo que los comercios no pueden abrir, a excepción de:

Clubes .

. Restaurantes .

. Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets .

. Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Establecimiento de venta de combustibles (bencineras o bombas de bencina).

(bencineras o bombas de bencina). Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles, es decir, aquellos lugares comerciales de venta directa al público ubicadas ubicados dentro del recinto de las bencineras.

¿Cuántos feriados tendremos en 2024?

El próximo año 2024 tendremos 20 días feriados, de los cuales 8 son irrenunciables y 13 caen día de semana. Además, habrá 4 fines de semana largos.