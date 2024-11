Este domingo 24 de noviembre se realizará el balotaje de Gobernadores Regionales en once regiones de Chile.

2° vuelta de Gobernadores Regionales: ¿Cuáles son las excusas permitidas para no votar?

Este domingo 24 de noviembre en once regiones del país se llevará a cabo la segunda vuelta de gobernadores regionales, jornada donde los ciudadanos deberán elegir a los nuevos ‘GORE’ de su respectiva región y que al igual que lo ocurrido en las elecciones del pasado mes de octubre, es de carácter obligatorio.

Es en ese contexto que, si no podrás acudir a votar esta jornada, te invitamos a conocer las excusas permitidas para no asistir a las urnas ese día y no arriesgarte a una multa.

¿Cuáles son las excusas permitidas para no votar?

De acuerdo a lo informado por el Servicio Electoral, las excusas permitidas para no acudir a sufragar en el balotaje son las siguientes:

Encontrarse enfermo .

. Estar ausentes del país.

del Encontrarse en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación*.

del local de votación*. No poder cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado.

Adicionalmente, el SERVEL señaló que, en el caso de estar a más de 200 km de su local de votación, y solo en esta circunstancia, el ciudadano debe dejar una constancia en Carabineros el mismo día de las elecciones y con ese comprobante de constancia, deberá acudir cuando sea citado ante el Juez de Policía Local.

En las otras excusas permitidas, el elector solamente deberá esperar la citación al Juzgado y presentar la documentación que acredite la excusa utilizada como certificado médico, pasajes de avión, entre otros.

¿Cuál es la multa por no ir a votar en 2° vuelta?