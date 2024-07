Este martes 16 de julio se producirá el único feriado del mes en Chile, gracias a la celebración del “Día de la Virgen del Carmen”, es en ese contexto que el Metro de Santiago informó una importante noticia para los usuarios de este medio de transporte.

Es que como ocurre cada día festivo, el servicio de trenes urbanos contará con horario especial y en RedNews te invitamos a conocerlo.

Feriado en Chile: ¿A qué hora abre el Metro de Santiago este martes 16 de julio?

A través de la red social “X” (extwitter), Metro de Santiago informó que este martes 16 de julio el servicio operará en horario especial desde las 8:00 AM hasta las 23:00 horas.

Eso no es todo, porque otra medida que no rige este martes por ser día festivo es la ruta expresa, es decir, no habrá recorridos rojos, ni verdes en las líneas 2, 4 y 5, respectivamente.

Tanto el horario normal de funcionamiento como el servicio expreso volverá el día miércoles 17 de julio.

¿A cuánto está el pasaje? Este lunes se concretó el alza del transporte público para buses Red y Metro de Santiago

Tras el anuncio de las autoridades, este lunes 15 de julio se concretó el aumento de $10 en el pasaje general, los nuevos valores de los pasajes son los siguientes:

Tarifa Buses Adulto: $740

Tarifa Metro Punta: $840

Tarifa Metro Valle: $760

Tarifa Metro Baja: $680

Tarifa Trenes Punta: $840

Tarifa Trenes Valle: $760

Tarifa Trenes Baja: $680

Escolar Media y Superior: $240

Escolar Básica: $0

Tarifa Adulto Mayor Integrada: $360

Tarifa Adulto Mayor Metro: $240

¿Cuál es el Monto Máximo Mensual? El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó tras el alza de $10 en el pasaje de micro y Metro que el beneficio se mantiene en $39.000.