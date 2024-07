Este martes 16 de julio es un nuevo feriado en Chile, aunque no es de carácter irrenunciable. Se trata del Día de la Virgen del Carmen, una festividad con orígenes en la independencia de Chile y que es feriado desde 2007.

Dicho festivo no es de carácter irrenunciable en Chile, por ende no hay obligación de no operar en supermercados dentro de los malls, por ejemplo. A continuación te contamos sus horarios.

¿Abren los supermercados este feriado del 16 de julio?

La respuesta es sí, los supermercados en este martes 16 de julio deben funcionar normalmente, pese a ser un día festivo en Chile.

Esto, ya que no es un feriado irrenunciable, por ende los locales debieran funcionar en horario normal, salvo alguna excepción puntual que informe una respectiva cadena.

Recordar también que hay locales Líder que no están operando normalmente aún, pero esto no tiene nada que ver con el feriado, si no con la huelga de trabajadores de Walmart. Por ello, las cadenas asociadas a esa marca podrían no funcionar normalmente en feriado.

¿Qué horarios tendrán los supermercados el martes 16 de julio?

A continuación te mostramos los horarios de los supermercados en Chile para este martes feriado:

Jumbo Lunes a sábado: 8:30 a 21:00 horas. Domingo y festivos: 9:00 a 21:00 horas . Revisa el detalle de tu local en la página de Jumbo.



Unimarc Lunes a sábado: 8:30 a 21:30 horas. Fin de semana y festivos: 9:00 a 21:30 horas. Conoce el horario de tu supermercado más cercano en este enlace.



Santa Isabel Lunes a sábado: 8:30 a 21:00 horas. Fin de semana y festivos: 9:00 a 21:00 horas . Horario detallado según local en el sitio web de Santa Isabel.



Tottus Lunes a viernes: 8:30 a 21:00 horas. Fin de semana y festivos: 8:30 a 21:00 horas . Revisa tu local en la página oficial de Tottus.



Líder, A Cuenta y Líder Express Conoce el horario de tu local debido a la huelga de trabajadores en esta sección publicada por el sitio oficial de Líder .



Acuenta Supermercados también pertenecientes a Walmart y que podrían modificar su funcionamiento en algunos lugares. Revisa su información oficial en este link.