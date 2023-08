¿Es real? Zoológico en China desmiente que osos son humanos disfrazados, pero la gente no cree

Viral se ha hecho en todo el mundo un video grabado por un espectador en un zoológico en China en que se aprecian unos osos, que muchos dicen, parecieran ser personas disfrazadas. Ante esto, desde el recinto se refirieron públicamente a la situación.

¿Es real el oso del zoológico de China?

Desde el zoológico de Hangzhou, negaron las acusaciones de que fueran empleados disfrazados y explicaron que corresponden a la especie del oso malayo y que estos son “más pequeños que otros osos”, por lo que tienen un aspecto diferente.

“Algunas personas creen que me paro como una persona”, dice un mensaje del zoológico en sus redes sociales, escrito desde el punto de vista de Angela, una osa malaya. “Parece que no me entienden muy bien”.

“Cuando se habla de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y una fuerza asombrosa… Pero no todos los osos son bestias imponentes y peligrosas”, añaden.

Además, según el zoológico, los osos tienen el tamaño de un perro grande y miden como mucho 1,3 metros sobre sus patas traseras, mientras que los osos pardos y otras especies pueden llegar a medir 2,8 metros.

Por otro lado, la Dr. Ashleigh Marshall, que trabaja para el zoológico británico de Chester explicó a la BBC que el animal en la grabación es “definitivamente un oso real” , aunque admitió que los osos malayos a menudo “se parecen mucho a personas que están usando disfraces”.

Sobre la forma en que se mantiene parado, la experta detalló que “es una característica común y aspecto muy importante de su anatomía” y, respecto a los pliegues en su pelaje, aclaró que los ayuda a protegerse de los depredadores. “La soltura les permite girar rápidamente”, explicó.

Mira el video AQUÍ.