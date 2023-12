¿Cuándo hay feriado el 2 de enero? Conoce si no se trabaja ese día como pasó en 2023

Tras las celebraciones de Navidad, ahora se viene la noche del 31 de diciembre con el Año Nuevo en Chile. Por esa razón, es que el lunes 1 de enero será feriado irrenunciable en todo el territorio nacional, por lo que será un día de descanso para las y los trabajadores.

No obstante surgen dudas respecto a lo que ocurrirá con el martes, ya que el 2 de enero de 2023 fue sorpresivamente feriado en Chile. A continuación te contamos si también para 2024 ocurrirá lo mismo o no.

¿Es feriado el martes 2 de enero de 2024?

No, este martes 2 de enero de 2024 no será en feriado en Chile , por lo que será un día hábil como cualquier otro de la semana y no será igual que en 2023.

Por lo tanto, no tendremos un fin de semana extra largo de Año Nuevo, aunque igualmente se podrá descansar tres días consecutivos el sábado 30, domingo 31 y lunes 1.

¿Por qué fue feriado el 2 de enero del año pasado y ahora en 2024 no lo es?

Este año no será feriado el martes 2 de enero porque ya habrá un día laboral de descanso el lunes, por lo que la ley no contempla dos feriados consecutivos en este caso.

En cambio, durante 2023 el 1 de enero fue domingo, por lo tanto, para otorgarles un día de descanso a las y los trabajadores se decidió decretar feriado el lunes 2 de enero.

En realidad, estos es algo establecido por la ley Ley 20.983, que indica:

“Declárase feriado el día viernes 17 de septiembre, cada vez que el 18 y el 19 de septiembre de aquel año coincidan con sábado y domingo, respectivamente. Del mismo modo, al recaer el 1 de enero en día domingo, el lunes 2 siguiente será feriado“.

Por lo tanto, el feriado 2 de enero es una excepción que ocurre pocas veces. De hecho, en la próxima ocasión en que ocurrirá lo mismo será para el año 2034.

¿El 1 de enero es feriado irrenunciable?

Sí, el lunes 1 de enero de 2024 es feriado irrenunciable en Chile, lo que significa que varios sectores del comercio, como malls, supermercados y strip centers se mantendrán cerrados de forma obligatoria.

¿Cuándo es el feriado bancario en Chile?

El domingo 31 de diciembre de 2023 será el feriado bancario en Chile, algo que solamente aplica para las y los trabadores de instituciones bancarias, por lo que no es considerado un día festivo ni un feriado irrenunciable.

Mira el calendario de feriados para 2024

Para este año 2024 serán en total 18 feriados a nivel nacional el Chile y 6 de ellos son irrenunciables. Revisa el calendario:

Lunes 1 de enero – Año Nuevo (Irrenunciable)

Viernes 29 de marzo – Viernes Santo

Sábado 30 de marzo – Sábado Santo

Miércoles 1 de mayo – Día Nacional del Trabajo (Irrenunciable)

Martes 21 de mayo – Día de las Glorias Navales

Jueves 20 de junio – Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Sábado 29 de junio – San Pedro y San Pablo

Martes 16 de julio – Día de la Virgen del Carmen

Jueves 15 de agosto – Asunción de la Virgen

Miércoles 18 de septiembre – Independencia Nacional (Irrenunciable)

Jueves 19 de septiembre – Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)

Viernes 20 de septiembre – Feriado Adicional Fiestas Patrias

Sábado 12 de octubre – Encuentro de Dos Mundos

Domingo 27 de octubre – Elecciones Municipales, Consejeros Regionales y Gobernadores Regionales (Irrenunciable)

Jueves 31 de octubre – Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Viernes 01 de noviembre – Día de Todos los Santos

Domingo 08 de diciembre – Inmaculada Concepción

Miércoles 25 de diciembre – Navidad (Irrenunciable)