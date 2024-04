Durante la jornada de este miércoles, el diputado Enrique Lee ingresó al Congreso un proyecto de reforma constitucional de Séptimo Retiro de las AFP, el que contempla la extracción de hasta el 50% de los ahorros previsionales de los afiliados.

¿En qué se podría gastar el Séptimo Retiro de AFP si se aprobara?

A diferencia de los retiros del 10% aprobados en años anteriores, el proyecto del séptimo retiro cuenta con una limitación para aquellos que quieran retirar el 50%, ya que tiene como requisito que el uso del dinero sea exclusivo para obtener la primera vivienda. En caso de que se quiera usar en otra cosa, solo podrá obtener el 15%.

¿Qué dijo el diputado sobre el Séptimo Retiro?

Sobre el proyecto, el diputado Enrique Lee señaló que “con esto pretendemos contribuir a que más chilenas y chilenos adquieran su primera vivienda, porque además estamos seguros de que llegar a viejitos con vivienda propia es mucho mejor, da mayor bienestar y más seguridad“.

“Mucha gente que no tiene vivienda propia y que puede pagar arriendo en su etapa laboral activa, cuando llega la etapa de la jubilación y disminuyen bastante los ingresos, ya que les cuesta mucho más cumplir ese compromiso de arriendo“, indicó.

“Entendemos del todo razonable este proyecto, que va a consistir en retirar algo que es tuyo, que es propio, pero que no lo vas a malgastar, no te vas a ir de viaje, no te lo vas a farrear, sino que lo vas a destinar al pago del ahorro exigido para el subsidio habitacional o en parte de pago para el crédito hipotecario”, manifestó el parlamentario.