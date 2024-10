Dentro de muy poco se llevarán a cabo las elecciones 2024 y uno de los cargos desconocidos es el de los consejeros regionales, cuya labor consiste en fomentar el desarrollo económico, social y cultural de la región mediante la formulación y ejecución del presupuesto de inversión regional, la generación de políticas y sistemas de evaluación de la gestión pública. Si vives en la Región del Biobío, conoce a los candidatos a consejero regional de tu zona.

¿Cuáles son los candidatos a consejeros regionales del Biobío?

La lista de consejeros regionales del Biobío es extensa, considerando que se debe elegir a 28 consejeros al tratarse de una región con más de 1.500.000 habitantes.

Revisa a continuación cuáles son tus candidatos. Debes seleccionar el tipo de elección (consejero regional), la región (Biobío) y el territorio electoral (Arauco, Biobío, Concepción I, Concepción II o Concepción III).

Una vez hecha la búsqueda, verás una lista con el nombre de los candidatos, el partido al que pertenecen y el pacto del cuál forman parte.

Elecciones 2024: Fechas y local de votación

Las próximas elecciones realizarán durante dos días: sábado 26 y domingo 27 de octubre. Los electores eligen cuál de los dos días irán a votar, no es necesario ir ambas jornadas.

En cuánto al local de votación, el Servel ya puso a disposición una plataforma para hacer la consulta. Puedes hacerlo solo con tu RUT en consulta.servel.cl.

Recuerda que votar es obligatorio y si no lo haces, arriesgas una multa de entre 0,5 y 3 UTM, equivalente a aproximadamente $33.280 a $199.680.