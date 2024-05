Al mismo tiempo que el Cyber Day fue confirmado en Chile con miles de ofertas online del 3 al 5 de junio; PlayStation también tiene sus propios descuentos y grandes noticias para los suscriptores de PlayStation Plus.

Claro que será mucho más largo el evento, que no solo tiene ofertas sino también un montón de juegos gratis. Conocidos los videojuegos sin costo del mes; se sumaron más producciones a la lista de los vintage y los más nuevos. Además, hay descuentos en exitazos como Marvel’s Spider-Man.

¿Cuándo son los descuentos de Days of Play?

PlayStation anunció que el evento inicia este 29 de mayo y se extenderá hasta el 12 de junio. Varios días en que estarán todas las siguientes ofertas o juegos gratis:

Juegos en PS Plus

En caso de que estés suscrito, podrás descargar sin costo en el catálogo de prueba en Deluxe el juego WWE 2K24 desde el 29 de marzo. Además, Credge, llega también para los títulos disponibles en Deluxe y Extra.

Otros juegos para Deluxe y Extra serán Lego Marvel Super Heroes 2 (31 de mayo), Cricket 24 (5 de junio) y GTA San Andreas (7 de junio).

En cuanto a los más clásicos, se agregan al catálogo Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars y Sly Cooper & The Thievius Raccoonus disponibles en PS Plus Deluxe.

Juegos gratis de junio:

Confirmado que por todo el mes los juegos disponibles para todos los suscriptores de PS Plus serán Bob Esponja: The Cosmic Snake, AEW Fight Forever y Streets of Rage 4.

Además, y como gran noticia, el juego gratis de mayo EA Sports FC 24 se extenderá para quienes no lo hayan descargado gratis y estará disponible para los usuarios de PS Plus hasta el 18 de junio.

Para Roblox llegará un pack exclusivo para personalizar tu personaje con Felix Freezebeard the Yeti.

Y por último, y para quienes tengan PSVR2 llegarán gratis los juegos Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, Walkabout Mini Golf, Synth Riders, Before Your Eyes y The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 1 & 2.

¿Cómo suscribirse a PS Plus con descuento?

En caso de que no estés con tu cuenta actualizada o nunca hayas usado PS Plus y este sea tu momento, también se anunciaron descuentos en la suscripción.

Entre el 29 de mayo y el 9 de junio, podrás adquirir este servicio de suscripción con un 30% de descuento. Además, habrá descuentos extra para cambiarte a una mejor cuenta de PS Plus.

Descuentos en PS Store

Para quienes no estén suscritos, también habrá ofertas en la tienda de PlayStation con descuentos en videojuegos como God of War: Ragnarök, Helldivers, Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy VII: Rebirth, La Ascensión del Ronin, o Tekken 8 Deluxe Edition.