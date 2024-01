Queda poco tiempo para que se realice el Censo 2024 en Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el cuestionario completo. Con ello se muestra cada una de las preguntas que se le realizará a toda la población del país, con lo que se anticipa un interrogatorio bastante extenso que se realizará entre marzo y junio.

¿Cuántas preguntas tiene el Censo 2024?

El Censo 2024 tendrá en total 50 preguntas que deberá contestar la población residente en Chile.

No obstante, existen algunas preguntas en torno al hogar que generalmente contesta solo un integrante de la familia, por lo que no todas las personas deberán responder las 50.

A la vez hay otras preguntas específicas que solo deben responder algunas personas dentro del hogar, separados según la edad que tengan o incluso si son hombres o mujeres.

¿Cuáles son todas las preguntas del Censo 2024?

El Censo 2024 está separado en varias secciones con diferentes tipos de preguntas, por ello a continuación te mostramos el listado completo de las 50 preguntas del cuestionario:

Datos de observación (son datos que debe rellenar el censista):

1. Destino del sitio o edificación (vivienda particular, colectiva, etc.).

2. Tipo de vivienda particular (casa, departamento, mediagua, etc.).

3. Estado de ocupación de la vivienda (ocupada, desocupada).

Preguntas solo para el informante del hogar (generalmente adulto)

4. ¿Cuál es el material de construcción predominante en… (paredes, cubierta, piso, etc.)?

5. ¿Cuántas piezas de esta vivienda se usan exclusivamente como dormitorio?

6. El agua que usa de esta vivienda proviene principalmente de… (red pública, pozo, camión aljibe, etc.).

7. ¿Cuál es el sistema de distribución del agua en esta vivienda?

8. El servicio higiénico (WC) principal de esta vivienda es o está… (dentro de la vivienda, afuera, conectado a, etc.).

9. La electricidad de esta vivienda proviene principalmente de… (red pública, energía eólica, placa solar, etc.)

10. ¿Cuál es el principal medio de eliminación de basura de esta vivienda?

11. ¿Cuántas personas residen habitualmente en esta vivienda?

11.1 De las personas que residen habitualmente en esta vivienda, ¿todas comparten los gastos de alimentación? (Pregunta solo si hay más de una persona en el hogar)

11.2 Entonces, contando el de usted, ¿cuántos grupos tienen gastos separados en alimentación (Pregunta solo si en la 11.1 respondieron “no”).

Datos del hogar: sigue respondiendo solo una persona por hogar

12. La vivienda que ocupa este hogar es… (propia, arrendada, cedida, etc.).

13. ¿Cuál es la principal fuente de energía o combustible que utilizan para cocinar?

14. ¿Cuál es la principal fuente de energía o combustible que utilizan para calefaccionar?

15. Este hogar, ¿dispone de alguno de los siguientes equipos o servicios? (celular, computador, internet fija, tablet, etc.).

Registro de personas del hogar: sigue respondiendo solo una persona del hogar

16. Dígame el nombre completo de todas las personas que conforman este hogar y que residen habitualmente en esta vivienda, estén presentes o no al momento del llenado del cuestionario. (Se empieza por la o el jefe de hogar y se pone el parentesco que se tiene con este).

17. Sexo de la persona

18. Edad de la persona

Datos de las personas: En esta sección se empieza a encuestar a cada integrante del hogar y se escribe su nombre.

19. ¿Qué relación de parentesco tiene con la jefa o jefe de hogar?

20. ¿Cuál es su sexo?

21. ¿Cuántos años cumplidos tiene?

22. ¿En qué fecha nació?

23. ¿Cuál es su estado conyugal o civil? (Solo para personas de 15 o más)

24. ¿En qué comuna o país vivía en abril de 2019?

25. Cuando nació, ¿en qué comuna o país vivía su madre?

26. ¿En qué año llegó a vivir a Chile? (Solo para quienes nacieron en otro país)

27. ¿Cuál es su nacionalidad?

28. ¿Es o se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario?

29. De acuerdo con sus antepasados, tradiciones y culturas, es o se considera… (afrodescendiente, afrochileno, negro, etc.).

30. ¿Habla o entiende alguna de las siguientes lenguas indígenas u originarias? (Para personas de 5 o más años).

31. ¿Cuál es su religión o credo? (Para personas de 15 o más años).

32. Tiene dificultad para… (ver, oír, caminar, recordar, etc.). Para personas de 5 o más años.

33. ¿Asiste actualmente a la educación formal? Incluye educación parvularia, especial, básica, media y superior

34. ¿Cuál es su nivel educativo más alto alcanzado?

35. Dentro del nivel declarado anteriormente, ¿cuál es el último curso o año que aprobó? (Para quienes están desde la básica en adelante).

36. ¿Terminó el nivel declarado anteriormente? (Para quienes respondieron la 36).

37. ¿Sabe leer y escribir? (Para personas de 5 o más años).

Preguntas sobre la situación laboral: Solo para personas de 15 o más años

38. La semana pasada… (trabajó, no trabajó, etc.).

39. Independiente de lo anterior, la semana pasada… (realizó o no realizó alguna actividad laboral sin o con paga incluida). Si la respuesta es “no”, pasa a la 46 directamente.

40. ¿Trabajó como…? (empleador, trabajador, etc).

41. ¿Cuál es el oficio, labor u ocupación principal que realizó la semana pasada?

42. ¿Qué tareas realizó en este trabajo?

43. En este trabajo, ¿a qué se dedica la empresa, negocio, institución o actividad por cuenta propia?

44. ¿En qué comuna o país se ubica su trabajo?

45. ¿Cuál es el medio de transporte principal que utiliza para dirigirse a su lugar de trabajo?

Preguntas solo para mujeres de 15 años o mas

46. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido en total?

47. ¿Cuántas hijas e hijos están vivos actualmente?

48. ¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo?

Preguntas solo para mayores de edad de 18 o más

49. ¿Con cuál género se identifica? (masculino, femenino, transmasculino, transfemenino, no binario, otro).

50. ¿Se identifica como trans?