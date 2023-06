El Colegio Internacional SEK Pacífico de Concón anunció a través de una carta a los apoderados que cerrarán sus puertas el próximo 31 de diciembre, lo que tendrá como consecuencia que 800 alumnos queden sin establecimiento educacional en 2024.

¿Por qué cerrará el colegio SEK de Concón?

En el contexto de semanas de rumores en medio de una negociación realizada por el sindicato del colegio, que suscitó la mediación de la inspección del Trabajo, el presidente de la junta directiva, Jorge Segovia, señaló en la carta que “como es de su conocimiento, durante los últimos meses el colegio ha padecido una persistente inestabilidad respecto a lo que consideramos debe ser el normal desempeño de la actividad educativa”.

“Esto nos ha obligado a plantearnos si realmente es posible continuar con nuestro compromiso educativo con ustedes y sus hijos, de acuerdo con los niveles de dedicación, vocación y entrega con los que nuestro colegio está comprometido desde su fundación”, dice el documento.

“Consideramos que el derecho a la educación es un derecho fundamental y prioritario, muy por encima de cualquier otro, cada día de clase que se pierde nunca se recupera, porque la vida lamentablemente no tiene ‘marcha atrás’. No obstante, parece que la legislación muchas veces no tiene eso en cuenta“.

A lo anterior, Segovia agregó que, pese al “gran trabajo que ha realizado en los 28 años de existencia del colegio, primero en Viña del Mar y ahora en Concón, la Dirección Regional del Trabajo de Viña del Mar, desconociendo los sólidos argumentos del colegio y la oferta presentada por nuestra parte, nos ha fijado un “piso de negociación” que no refleja las condiciones reales del centro, generándonos una situación de gran incertidumbre”.

“El sindicato decidió acogerse a este piso impuesto, lo que nos obliga a asumirlo a pesar del aumento de costos y riesgos que esto implica. Esta situación nos impide seguir realizando nuestra labor con la tranquilidad y seguridad de futuro necesarias, y contraviene nuestra planificación económica que promueve la modernización y mantenimiento de nuestro alto estándar educativo”.

“Por dicho motivo, en cumplimiento del Decreto 315 de 29 de junio de 2011, hemos acordado concluir la actividad educativa de nuestro centro con fecha 31 de diciembre de este año, por lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos y con la debida antelación para que dispongan del tiempo necesario para buscar un nuevo centro para sus hijos, entre los muchos colegios que existen en la zona”, señaló en la carta dirigida a los apoderados.

Reacciones de los apoderados

Ante la noticia, los apoderados se mostraron muy consternados y preocupados. En conversación con ADN, una apoderada del establecimiento declaró que “hoy día nos avisaron que cerraba el colegio, porque los profesores formaron un sindicato este año, lo que siempre estuvo prohibido en el colegio, Pidieron algunas cosas, algunos beneficios que no eran nada del otro mundo, y el colegio no estuvo dispuesto a negociar nada . El sindicato dijo que iban a mediar con la dirección del trabajo, que les encontró la razón, en muchos puntos, se volvió a negociar y el colegio nuevamente se negó y dijo, voy a cerrar el colegio y punto“.

“Esto venía hace como dos semanas, pero ningún apoderado pescó, como que dijimos, ah, ya, van a llegar a acuerdo. Pero hoy día mandaron esa carta. Hoy día nos avisaron que el colegio se cierra. Antes había rumores, pero nada concreto. Y hoy día nos habían dicho que íbamos a saber qué iba a pasar porque están justo los seis meses para dar aviso a los apoderados, pero hoy día recibimos la carta fatal“, agregó otra apoderada.