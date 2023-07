El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), expuso este martes los antecedentes del “caso convenios” ante la comisión de la misma área en el Senado y que fueron suscritos entre su ministerio y fundaciones privadas.

Cabe recordar que desde la Fiscalía están investigando la posibilidad de que ocurrieran delitos de corrupción de al menos cuatro regiones de todo el territorio nacional.

Ministro Montes culpa al Gobierno anterior por los convenios entre fundaciones y el Estado

El titular de vivienda expuso ante la comisión y explicó cual fue el mecanismo que se uso para suscribir convenios con las fundaciones privadas de acuerdo al programa “Asentamientos Precarios”, según consigna el medio La Tercera.

En ese sentido, Montes explicó que es realizado mediante la delegación de facultades desde la autoridad ministerial a los Seremis de vivienda de cada región.

No obstante, el secretario de Estado aseguró que los montos y convenios habrían sido aprobados en 2021, es decir, fecha en que seguía el mandato del expresidente Sebastián Piñera.

“El gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu”, dijo.

“Y en el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión que es Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023 y esto solamente se ha traducido en dos proyectos”, agregó Montes.

Una investigación por parte del ministerio

El ministro informó que se está realizando una investigación del caso tras explicar su mecanismo de suscripción de convenios: “Estamos en proceso de investigar esto porque no es claro cuándo se gestó, ni cómo se gestó y por qué adquirió esta forma. En varios aspectos, por qué dejó de haber licitación, o sea, nunca lo hubo; en segundo lugar, no hay garantías, por qué no hay garantías; y en tercer lugar, cómo se determinan los montos de los proyecto”.

Respuestas de exministros de Piñera a Montes

No tardó en llegar una respuesta a los dichos del actual titular de la cartera por exministros del área del entorno del expresidente Piñera.

El exministro de Vivienda, Felipe Ward, utilizó sus redes sociales para apuntar a una mala declaración de Carlos Montes tras la tesis que fue levantada por el titular de Vivienda.

“Malas declaraciones del Ministro Montes. El caso convenios afecta a su gobierno. Sus seremis firmaron convenios con fundaciones cuestionadas. Y la facultad viene de 2016, no de 2019. No hay problema en delegar cuando se delega en autoridades honestas. Ahí la diferencia”.

Por su parte, Cristián Monckeberg (exconvencional), habló al respecto y comentó que los dichos que lo expuesto por Montes “es una mala decisión tratar de responsabilizar a gobiernos anteriores, vinculándolos con decisiones de sinvergüenzas que permitieron ilegalidades en la actual administración y que hoy tienen que responder ante la justicia”.