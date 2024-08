Este jueves 29 de agosto se efectuó el pago anual de Bono Mujer Trabajadora del Sence. Sin embargo, se reportaron varios casos de personas que no lo recibieron y dicen cumplir los requisitos. Aquí te explicamos las posibles razones de aquello y cómo solucionarlo.

Las razones por las que no te dieron el pago anual del Bono Mujer Trabajadora

Son más de una las razones por las que probablemente no recibiste el pago anual del Bono Mujer Trabajadora, partiendo por la fecha de postulación. Para recibir el pago anual este 2024, debiste haber postulado en 2023, ya que el pago se efectúa en agosto del año siguiente a la postulación. Es decir, si postulaste este 2024, recibirás el pago en 2025.

También se puede dar el caso de que tus datos del Registro Social de Hogares (RSH) no estén actualizados. El 29 de julio fue el último día para que las beneficiarias que no tenían sus datos actualizados, lo hicieran. Esto no significa que no tendrán el pago, sino que habrá un retraso y deberás estar atenta o consultar a Sence para conocer los detalles.

Otro caso que se repite bastante es el de las mujer que postularon y dicha postulación fue aprobada, pero al momento de revisar el pago se dieron cuenta que recibieron $0. Esto puedo ocurrir porque su renta anual del 2023 fue superior al límite establecido de $7.278.446.

Una razón que también se repitió bastante en edición de este año del Bono Mujer Trabajadora 2024, es que no hayan recibido el pago anual porque también fueron beneficiarias del Ingreso Mínimo Garantizado. Esto se debe a que ambos subsidios son incompatibles.

Y un caso menos común, pero no improbable, es que al momento de postular hayas elegido la modalidad de pago mensual y no anual.

Cumplo todos los requisitos y aún así no recibe el pago

Ahora bien, ¿qué pasa si una persona cumple todos los requisitos y aún así no recibió el pago? En este caso se podría tratar de un error y lo único que queda hacer es reportarlo.

Las postulantes pueden presentar un recurso de reposición (ex apelación) dentro de los cinco días hábiles posterior a la fecha de pago informada, a través del Buzón Ciudadano, completando un formulario en el que se debe describir el caso y adjuntar los documentos que lo respalden.

Además, desde este año pueden llamar al call center de ChileAtiende marcando al 101 opción 2.2. El horario de atención es de 8:000 a 18:00 horas.