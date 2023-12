El Aporte Familiar Permanente, más conocido como “Bono Marzo”, es un beneficio que se entrega año tras años a las familias de menores ingresos que cumplan ciertos requisitos.

Es en ese contexto que en RedNews te traemos todos los detalles de este aporte económico, fecha tentativa de pago para el 2024, requisitos y monto del beneficio.

Bono Marzo 2024 ¿Se entregará el beneficio para familias el próximo año?

Como dijimos anteriormente, este bono se entrega de manera anual a sus beneficiarios independiente del Gobierno de turno, por lo que a pesar de que aún no se ha entregado información al respecto, podemos ratificar la entrega de este bono para el 2024.

¿El monto? Ese sí debiese cambiar, ya que según la información del sitio web de Chile Atiende, este bono es uno de los que se reajusta en el mes de febrero , por lo que debería ser mayor a los $59.452 entregados este 2023.

Si bien el beneficio 2023 tuvo un monto “extra” de $60.000 por personas, este monto extraordinario no ha sido ratificado para el 2024.

¿Cuándo pagan el bono Marzo 2024?

La fecha de pago del “bono Marzo” no ha sido anunciado por el Gobierno de momento, no obstante, su fecha de pago debería comenzar como en otros años, durante finales del mes de febrero y comienzos de marzo.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Marzo?

Todavía no está habilitada la plataforma para que las personas puedan consultar si son o no beneficiarias del Aporte Familiar Permanente 2024, sin embargo, te recordamos que este bono no es postulable y se entrega de manera directa a las personas que al 31 de diciembre de este año sean parte de algunos de estos grupos:

Subsidio Familiar (SUF) : excepcionalmente, las madres que reciben SUF por los menores de 18 años que viven con ella, también son causantes del subsidio; por lo tanto, también recibieron el bono por ellas mismas.

: excepcionalmente, las madres que reciben SUF por los menores de 18 años que viven con ella, también son causantes del subsidio; por lo tanto, también recibieron el bono por ellas mismas. Asignación Familiar o Asignación Maternal (AFAM) , siempre que percibieran dichas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores a $979.330.

, siempre que percibieran dichas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores a $979.330. Familia o grupos familiares que, al 31 de diciembre de 2022, fueron usuarios de alguno de los siguientes subsistemas: Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Chile Solidario.

que, al 31 de diciembre de 2022, fueron usuarios de alguno de los siguientes subsistemas:

Información extraída de Chile Atiende el martes 19 de diciembre a las 16:07 horas de Chile.

¿Es necesario contar con el Registro Social de Hogares para recibir este beneficio?

Este es uno de los pocos beneficios que entrega el Estado que no solicita contar con ficha social en el Registro Social de Hogares, no obstante, la recomendación es inscribirte en este sistema, ya que ser parte de este registro te posibilitará recibir otros beneficios estatales, como el subsidio al Empleo Joven, bono al Trabajo de la Mujer o la Pensión Garantizada Universal, entre otros.

Si deseas contar con ficha social en el Registro Social de Hogares, te invitamos a que ingreses al siguiente enlace.