Durante las últimas semanas el país se ha paralizado primero con los Juegos Panamericanos y posteriormente con los Parapanamericanos Santiago 2023, competencia que termina este domingo 26 de noviembre y que cerrará la gran fiesta deportiva en Chile.

Además de las sorprendentes competencias deportivas y la gran convocatoria de público, uno de los elementos que se robó las miradas en Santiago 2023 fue Fiu, la mascota oficial del evento. El pájaro de siete colores ha tenido un éxito rotundo en ventas, por lo que ahora se anunció un nuevo peluche que pondrá contentos a los más románticos.

¿Cuándo sale el nuevo peluche de Fiu?

El nuevo Fiu Love será una edición especial pensada para el Día de los Enamorados, por lo que saldrá a la venta durante enero de 2024 .

Así lo confirmó Teletrece, que adelantó también el nuevo diseño del pájaro favorito de los chilenos, el que tendrá un corazón que dirá “Fiu Love” y que tendrá un tamaño como el de una mano, aunque aún no confirman si saldrán algunos modelos más grandes.

La idea es que todos quienes quieran regalar este peluche puedan comprarlo a principios de 2024 para que así puedan entregarlo el 14 de febrero, el Día de San Valentín.

¿Dónde se puede comprar el nuevo peluche Fiu Love y cuánto costará?

El nuevo peluche romántico de Fiu se podrá comprar desde enero en la página web Tufans.com en este ENLACE.

Esta tienda es la encargada de vender los productos oficiales de Panam Sports, el organizador de Santiago 2023. Por lo tanto, en este sitio también podrás encontrar a la venta merchandising oficial de los Panamericanos, como jockeys, ropa y pins.

De momento no se ha confirmado el precio del Fiu Love, aunque hay que recordar que los peluches tradicionales que están agotados actualmente tenían los siguientes valores:

Peluche de Fiu grande (40 centímetros): $29.990

$29.990 El peluche de Fiu versión mediana (20 centímetros): $14.990

$14.990 Peluche de Fiu versión pequeña (12 centímetros): $12.990

¿Aún está a la venta el Fiu edición de Navidad?

No, lamentablemente no está a la venta ningún peluche de Fiu, por lo que la edición navideña ya no es posible encontrarla en el sitio web oficial de Santiago 2023.

Ante el éxito que ha tenido la mascota de los Juegos Panamericanos 2023, ya no se puede comprar a Fiu hasta nuevo anuncio. De todas maneras, puedes encontrar alguno de los siguientes productos oficiales de Santiago 2023 en este SITIO:

Jockey azul: $17.990

$17.990 Jockey negro: $17.990

$17.990 Jockeys blanco: $14.990

$14.990 Morrales Fiu: $3.990

También, recuerda que puedes conseguir tu Tarjeta Bip de Fiu, la que puedes encontrar en las boleterías de las estaciones de Metro.

Familia que fue estafada con Fiu falso recibió regalo del presidente Boric

Hace unas semanas se viralizó un video en redes sociales con un padre junto a su hija reclamando por la compra a través de Internet de un Fiu falso que en realidad se trataba de un búho que estaba pintado con tempera.

Sin embargo la historia tuvo un final feliz, ya que desde la organización de Santiago 2023 se enteraron del caso de Orlando Rodríguez y su hija, por lo que decidieron sorprenderlos e invitarlos a los Juegos Parapanamericanos.

Además, la pequeña Alexandra pudo conocer a Fiu y bailar con él. También recibió su anhelado peluche de Fiu gracias a una gestión del propio presidente Gabriel Boric.