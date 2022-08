El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski participó en una videoconferencia de la Universidad Católica, donde habló sobre la situación que atraviesa dicho país ante la invasión de Rusia, iniciada en febrero pasado.

Zelenski comenzó la charla colocando en contexto el conflicto que se vive entre ambas naciones de Europa oriental. Según el mandatario, “esta guerra no comenzó hace 175 días; el 24 de febrero, Rusia atacó a Ucrania en masa. Pero la guerra comenzó en 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea”.

“Rusia no quiere poner fin a esta guerra. Ellos empezaron esta guerra para eliminarnos. No quieren un punto intermedio. Lo que les interesa es dominar por completo a Ucrania, que nosotros no existamos”, sostuvo Zelensky.

A ello añadió que "somos un Estado unitario. Hace 30 años tuvimos un referéndum apoyado por el 94% de la población que votó por la independencia de Ucrania”.

“No mantengan comercio con Rusia”

Dentro de su alocución, el mandatario ucraniano instó a los países Latinoamericanos a hacerle pagar “un alto precio” a Moscú, para ello, el llamado es que las naciones latinas “no mantengan comercio con Rusia”.

“Rusia tiene que pagar un precio alto. Entendemos que vivimos en un mundo moderno, y los instrumentos que existen para ayudarnos tienen que ser civilizados y democráticos, pero deben ser rígidos. En primer lugar, cesar cualquier comercio con ellos”, señaló.

A todo ello, Zelensky agregó que la estrategia rusa consistiría en alejar a Ucrania de las relaciones internacionales, sobre todo las que mantiene con países latinos. "La Federación Rusa trata de prevenir el contacto de Ucrania con los países latinoamericanos", apuntó el mandatario ucraniano.