Tres alternativas para descubrir música

No hay dudas de que Spotify y Apple Music son los reyes de la música en streaming. Son millones los que usan estas plataformas a diario para escuchar sus bandas favoritas o simplemente para conocer nuevos artistas. Es en este último punto donde estos servicios suelen fallar, ya que muchas veces los algoritmos no cumplen con las necesidades de quienes se animan a explorar más allá de las bandas populares. Ante eso, acá te dejamos tres opciones para que no te quedes fuera de las tendencias musicales.

Stingray

La plataforma está lentamente agarrando vuelo y se ha transformado en una incipiente vitrina musical para nuevos talentos, aunque también es posible encontrar artistas más populares o con algo de trayectoria. Su principal característica es que cuenta con la opción de filtrar la música por género, actividad, temática o época.

SoundClick

Esta plataforma cumple la simple función de unir a los nuevos artistas con los consumidores de música. Si esperas encontrar bandas más comerciales, este no es el lugar, ya que se caracteriza por impulsar nuevos artistas, facilitando esto gracias a una detallada selección de géneros y subgéneros.

LivePlasma

Con esta plataforma musical podrás hacer un mapeo de tus bandas favoritas que te lleve a descubrir bandas similares, manteniendo así tus gustos, pero ampliando tu horizonte musical. Es decir, si te gusta una banda como Pink Floyd, LivePlasma te muestra todas las opciones de bandas que se asemejan a los creadores del The Wall.