Regreso a clases 2021 | ¿Es obligación usar uniforme escolar?

Quedan apenas tres días para que miles de establecimientos educacionales a lo largo del país vuelvan a abrir sus puertas para el retorno de escolares a las clases presenciales, tras un año 2020 marcado por el tele-estudio producto de la pandemia del Coronavirus.

Para este año, todos los colegios y liceos debieron presentar un plan especial para disminuir el riesgo de contagio del Covid-19 dentro de los recintos educativos.

Dentro de las medidas se destaca el uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento físico, ventilación permanente de las salas de clases, horarios de recreos diferidos, sanitización diaria, clases diferidas por grupos y una serie de otras normas.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación han insistido en que el regreso presencial será paulatino, flexible y voluntario; y que la decisión final de enviar o no a los niños a clases, la tienen los adultos responsables de los menores.

Y aunque la vuelta a la presencialidad es voluntaria, una de las grandes preocupaciones que tienen los apoderados que enviarán a sus hijos a clases, tiene que ver con la utilización del uniforme. Producto del sombrío panorama económico, miles de familias perdieron sus ingresos y sencillamente no tienen cómo acceder a la vestimenta estudiantil.

Es por eso que muchas madres, padres y apoderados se preguntan sobre la obligatoriedad del uniforme y en RedGol te contamos cómo se abordará el tema en este año escolar 2021.

En este regreso a clases ������ acceder a la normativa educacional y conocer cuál es el ámbito de acción de la #Supereduc es más simple y didáctico.



En la sección de Recursos Digitales descarga los nuevos contenidos de forma gratuita con un ¡clic!!��️



�� https://t.co/2BguiBMfVL pic.twitter.com/XHVICXzrOO — Supereduc (@supereduc_cl) February 25, 2021

¿Es obligación usar uniforme escolar?

La respuesta a esta interrogante es que depende del colegio. Así lo expresó el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien expresó el marco regulatorio en esta materia, señalando que “la obligatoriedad del uniforme escolar es una cuestión que, de acuerdo a la normativa vigente, depende de cada comunidad educativa”.

“Es cada establecimiento el que, en un trabajo donde se escucha a centros de padres, profesores y alumnos, toman la decisión de si es conveniente el uso obligatorio del uniforme escolar”, señaló el titular de la cartera.

Pese a ello, la autoridad en materia educativa instó a los establecimientos a considerar el difícil contexto laboral antes de pedir el uso obligatorio del uniforme, indicando que "todas las familias han debido soportar las dificultades de la pandemia, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también, como consecuencia de las dificultades económicas que la pandemia ha significado para las familias chilenas".

En tanto el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan recordó que, en caso de que los alumnos no cumplan con la vestimenta, no se les puede aplicar sanciones, diciendo que “no se puede excluir de actividades pedagógicas o aplicar sanciones por no contar con uniforme o útiles escolares”.