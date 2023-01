La semana que viene se vivirán fechas muy importantes para el proceso de Admisión 2023 a la educación superior en Chile. El lunes 16 de enero se publican los resultados de preselección del FUAS, mientras que a partir del 18 de enero ya se podrá empezar el proceso de matrícula en las universidades.

Para inscribirse en las instituciones de la educación superior será fundamental conocer el estado actual de acreditación de cada universidad, ya que las que tengan esa condición pueden ofrecer beneficios estatales como becas, crédito con aval del Estado (CAE) y la gratuidad.

¿Qué universidades están acreditadas en Chile?

Para conocer qué universidades están acreditadas en Chile debes ingresar al sitio ojodondestudias.cl.

Una vez adentro debes seleccionar "Institución" y podrás buscar el listado de todas las universidades, academias, institutos profesionales y centros de formación técnica que están acreditos, además de revisar los años en que tienen esa condición y hasta cuándo lo estarán.

¿Cómo saber qué carreras están acreditadas en cada universidad?

Para revisar en detalle las carreras que están acreditadas según cada universidad debes ingresar a la Comisión Nacional de Acreditación en el siguiente ENLACE.

Inmediatamente verás el "Buscador de acreditaciones" y deberás seleccionar pregrado o postgrado, luego colocar la universidad y seleccionar la carrea. Si la carrera no aparece en el listado es porque no está acreditada.

Las 13 universidades que están acreditadas en nivel de excelencia

Existen 13 universidades que tiene el nivel de excelencia, es decir, que están acreditadas por seis o siete años porque se proyectan con un alto grado de calidad.

Pontificia Universidad Católica de Chile , con 7 años

, con 7 años Pontificia Universidad Católica de Valparaíso , con 7 años

, con 7 años Universidad de Chile , con 7 años

, con 7 años Universidad de Concepción , con 7 años

, con 7 años Universidad de Santiago de Chile , con 7 años

, con 7 años Universidad Andrés Bello , con 6 años

, con 6 años Universidad Adolfo Ibáñez , con 6 años

, con 6 años Universidad Austral , con 6 años

, con 6 años Universidad Católica del Norte , con 6 años

, con 6 años Universidad de la Frontera , con 6 años

, con 6 años Universidad de Talca , con 6 años

, con 6 años Universidad del Desarrollo , con 6 años

, con 6 años Universidad Técnica Federico Santa María, con 6 años

¿Se puede estudiar en una universidad no acreditada en Chile?

Sí se puede estudiar en universidades no acreditadas en Chile, pero no podrás optar a beneficios estatales, además de que no se tiene la certeza de la calidad de los procedimientos y resultados de la institución.

De todas maneras, no impacta en la validez de los títulos que estos organismos pueden entregar. Esto debido a que son válidos todos aquellos títulos y grados otorgados por instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación.