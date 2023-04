Este jueves 6 de abril podremos ver desde Chile la Luna Rosa, fenómeno astronómico que influirá significativamente a los signos del zodiaco.

¿Qué significa la Luna Rosa?

En la astrología, la Luna Rosa es una Luna Llena con un leve influjo del equinoccio de primavera, y como tal, representa el cambio, el fin de procesos y la renovación espiritual. Es un momento ideal para hacer rituales de limpieza y manifestación.

¿Cómo influye la Luna Rosa en los signos del zodiaco?

Aries:

Esta Luna Rosa trae para ti buena suerte en el amor. Tendrás la oportunidad de conocer a alguien muy especial que puede cambiar tu forma de entender el amor. Las sorpresas y los detalles románticos serán la puerta de entrada a una temporada de pasión sin igual.

Tauro:

La Luna Rosa te entregará una oportunidad que llevas mucho tiempo esperando. La oportunidad de pensar un poco más en ti. Es hora de que digas no a lo que no te gusta, ha llegado el momento de que pongas límites.

Géminis:

La Luna Rosa viene a ayudarte a hacer algo de limpieza. Tienes demasiados proyectos en la cabeza. Pero no puedes estar en todas, así que es hora de tomar decisiones. Elige solo una de esas muchísimas ideas y céntrate.

Cáncer:

La Luna Rosa influirá en que tus emociones más ocultas salgan a la luz. Has callado durante mucho tiempo lo que esa persona te hacía sentir, tanto para bien como para mal. Pero se acabó, ha llegado la hora de hablar.

Leo:

La Luna Rosa hará que tu vida se estabilice. La oportunidad de dedicar más tiempo a aquello que te apasiona llegó, y esta lunación se deshará de lo poco que te alejaba de tus sueños. Es tu momento, solo tienes que brillar.

Virgo:

La Luna Rosa te obligará a salir de tu zona de confort. Es tiempo de cambios, aunque te gusta la estabilidad, la rutina, pero eso se va a acabar, al menos durante algún tiempo. Salir de dónde te sientes a gusto te hará crecer, en especial en el ámbito profesional.

Libra:

Esta Luna Rosa te hará brillar como nunca. Se encuentra en tu constelación, por lo que su influjo será especialmente fuerte en ti. Ha llegado el momento de decir adiós a quien lleva siendo un estorbo todo el tiempo. Afuera te esperan cosas mucho mejores, y lo sabes.

Escorpio:

La Luna Rosa va a hacer estallar todo el daño que te han hecho y has intentado callar. Lo malo no es que explotes, sino los daños colaterales que habrá en consecuencia.

Sagitario:

La Luna Rosa viene a estabilizarte y traer paz. Estás pasando por un momento de plenitud emocional en la que todos los aspectos de tu vida parecen equilibrarse. Así que aprovecha esta energía que te dará la luna de abril para sacar el máximo partido a todo lo que estás viviendo.

Capricornio:

Ha llegado el momento de hacer cambios en tu vida laboral. Puede que esto te lleve a dejar tu trabajo o, al menos, a abandonar proyectos que hace tiempo que no te ilusionan. A veces es importante cerrar una puerta para que se abran mil ventanas.

Acuario:

La Luna Rosa hará que tu vida se ponga patas arriba. No puedes volver a permitir que nadie te diga cómo debes ser o cómo deberías actuar. Si no saben entenderte, no merecen estar a tu lado.

Piscis:

La Luna Rosa llega a tu vida para hacerte saber que es hora de avanzar. Estás estancada en el pasado, pero eso ya está en el pasado, en el ayer. No puedes hacer nada para cambiarlo, así que avanza.