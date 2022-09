El primer cambio del gabinete ministerial de Gabriel Boric trajo varias novedades. Como la fallida designación del militante del Partido Comunista Nicolás Cataldo en la subsecretario de Interior, debido a unos antiguos tuiteos.

En la ceremonia se confirmó la salida de seis ministros. Luego de las firmas respectivas, el presidente Gabriel Boric explicó su decisión: "Hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país; los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile, y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler, y duele pero es necesario, es quizás uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar, y lo sacaremos adelante, en conjunto, por los chilenos y chilenas y por Chile".

El mandatario agradeció a los ahora exsecretarios de Estado. "Vi cotidianamente su empeño, su trabajo, su dedicación, su compromiso y convicción desde cada uno de sus espacios, hacer de Chile un país más justo, más igualitario, en donde efectivamente la esperanza le gane al miedo, y creo que hemos avanzado en esa dirección", explicó.

Sobre el futuro, Boric puntualizó que los recién nombrados tienen "grandes tareas: necesitamos una nueva coordinación del Gobierno, quiero también que en conjunto fortalezcamos la coalición que nos respalda y, por sobre todo, enfrentar con quienes se quedan las urgencias ciudadanas (...) Con algunos incluso antes hemos tenido diferencias. Sin embargo, el bien de Chile nos exige encontrarnos, cohesionado, superar esas diferencias y no me cabe duda que eso lo vamos a conseguir plenamente".

El presidente fuie claro al decir que "el cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto. Aquí cambia, como es evidente, el Comité Político, que es la conducción de nuestro Gobierno, y cambia con la integración de Ana Lya Uriarte y Carolina Tohá y también he decido, desde antes de estas últimas vertiginosas horas, invitar a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien ha demostrado la capacidad de lograr grandes acuerdos”.

Boric reconoció que “vamos a enfrentar tareas difíciles, pero con este núcleo y este gabinete vamos a estar a la altura. La seguridad de cada uno de ustedes, compatriotas, es una tarea prioritaria para nosotros como Gobierno (...) No podemos, como sociedad, tolerar que compatriotas vean secuestradas su vida por la delincuencia, el narco o la violencia. Esos espacios los vamos a recuperar y este gabinete tiene especialmente encomendada la tarea”.