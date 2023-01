Una particular manifestación fue la que se registró la mañana de este viernes frente del Palacio de La Moneda, para cuestionar las labores del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), arrastrando hasta un sector aledaño a la sede de Gobierno el cadáver de un león.

¿Por qué era la protesta con el león muerto?

Un grupo de cuatro personas arrojó a las lozas de la entrada al palacio un león muerto, mientras llegaban hasta el lugar ataviados con un lienzo con consignas.

"El Gobierno mata animales, no más pitutos en el Servicio Agrícola Ganadero", se podía leer en el pendón que acompañaba a los manifestantes.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el suceso tuvo lugar a eso de las 09:45 horas, cuando las personas salieron del ascensor de calle Morandé con el animal sin vida, cuyo cuerpo era trasladado envuelto con una frazada.

De forma pacífica, los individuos indicaron que se establecerían en el lugar hasta obtener algún tipo de respuesta desde las autoridades, por lo que el personal uniformado de la 1ª Comisaría entró en acción e intervino, primero cubriendo al animal con un plástico de color naranja.

Según pudo establecer Carabineros, se trata de personal del zoológico de Los Ángeles, en la región del Bio Bío, quienes terminaron acusando al SAG por obligarlos a sedar a los animales para un procedimiento.

Aparentemente, debido a la sedación, Zeus, el león en cuestión, falleció en Los Ángeles. Así decidieron su traslado a Santiago para protestar sobre las medidas impuestas por el organismo fiscalizador.

¿Qué dijeron desde el zoológico?

Un vocero de la entidad que protestaba indicó a Canal 13 que "falleció Zeus, que es uno de nuestros primeros leones".

"El día de ayer (jueves) recibimos una resolución al 30 de noviembre en donde el SAG, Servicio Agrícola y Ganadero, nos obliga a sedar a todos nuestros animales que lo requieran para hacer lectura de su chip identificatorio, porque según ellos, decían, que había problemas con la trazabilidad", especificó.

Sin embargo, los administrativos resaltan que "no había ningún problema con la trazabilidad de leones porque nosotros no hemos ingresado ni sacado leones africanos de estas características de nuestro recinto, pero aun así nos obligaron".

De acuerdo con el mismo representante, médicos veterinarios les advirtieron sobre el riesgo de sedar a los animales, pero desde el SAG decidieron ignorar la advertencia.

"En el SAG no hay profesionales competentes, sino que hay militantes de partidos políticos. Hoy día quien dirige esa institución no es un médico veterinario, no es un ingeniero agrónomo", puntualizó.