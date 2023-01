Un tenso momento se vivió en la Comisión de Constitución de la Cámara, luego que los diputados Gonzalo de la Carrera (Ind) y Diego Schalper (RN) se enfrascaran en una discusión tras la votación de una moción de censura contra la presidenta de la instancia, diputada Karol Cariola (PC).

Durante esta jornada la comisión votó la moción de censura presentada por el Partido Republicano en contra de la presidenta de la comisión. La moción fue rechazada por 9 votos contra 1 y, tras conocerse el resultado, se provocó el enfrentamiento entre los diputados. Los mismos parlamentarios presentes le pidieron a De la Carrera –quien no pertenece a la comisión– que abandonara la sala.

Tras abandonar la comisión, De la Carrera habló con 24 Horas, donde aseguró que, "transcurrida la votación para la censura de la diputada Cariola, el diputado Schalper —yo no había abierto mi boca durante toda la sesión— se paró para decirme que me iba a ir a competir directamente en el distrito 11 y que esa amenaza la iba a hacer realidad".

"Después no lo quiso reconocer y sus socios de la extrema izquierda todos parados detrás de él. Me molesté porque yo no hablé, no intervine. Él, al terminar la reunión, me apuntó con el dedo", asentó el ultraderechista, agregando que, a Schalper, "le deseo éxito en el distrito 11. Quiere competir conmigo y vamos a competir".

Mientras que, por el lado de Schalper, el parlamentario sostuvo que, la discusión pudo iniciarse por su voto contra la censura a Cariola. "Me da la impresión de que (a De la Carrera) le pareció inadecuado que hubiésemos diputados de centro-derecha que estemos disponibles a votar en contra de una censura a la diputada Cariola, pese a que pensamos totalmente distinto".

"Algunos creen que la manera de actuar en política es gritar, grabar, hacer funas por redes sociales, pescar mañosamente la realidad al servicio de lo que ellos creen correcto para generar confrontación", añadió el diputado.