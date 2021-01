Plan Paso a Paso | Minsal anuncia que no se registran fallecidos por Covid-19 y se detecta un nuevo caso de la nueva cepa de Coronavirus

Hace algunos minutos, las autoridades de salud realizaron un nuevo anuncio respecto al Plan Paso a Paso, en el cual no se realizaron cambios de fases a ninguna comuna del país, por lo tanto se mantiene lo anunciado el sábado 2 de enero.

El Ministro Enrique Paris, comenzó destacando que en los ultimos 7 dias aumento un 32% los casos en regiones como Arica, Antofagasta, Valparaiso y Los Lagos, estas regiones sobrepasan el promedio nacional según informó el Ministro de Salud. Es por eso que se recalcaron las medidas de higiene, para que se siga previniendo la propagación del virus.

Se detectó un nuevo caso de la nueva cepa de Covid, paciente de la región del Maule que arribó a Chile desde Madrid, se informó que es asintomático y ya se encuentra hospitalizado, además se afectuó la trazabilidad de los contactos cercanos.

En relación a esto, a partir del jueves 7de enero, a las 5:00 am todos los chilenos o extranjeros que ingresen al país deberán contar con una prueba PCR negativa antes de abordar el vuelo, realizada con al menos 72 horas de anterioridad.

La medida se suma a las anteriores que había mencionado el Minsal, las cuales desde el 31 de diciembre son:



- Todos los viajeros, ya sean chilenos, extranjeros, visitantes o residentes deberán realizar una cuarentena obligatoria por 10 días.

- Podrán salir de esta cuarentena, solo con un resultado negativo de PCR, el cual se puede realizar desde el séptimo día de cuarentena.

- Mientras se espera el resultado, se debe permanecer en dicho estado de aislamiento.



Cabe destacar, que sigue vigente la restricción de ingreso al país de los extranjeros no residentes que hayan visitado Reino Unido en los últimos 14 días.

Cifras

El día de hoy se reportan 2540 nuevos casos, de los cuales 1751 son sintomáticos y 651 son asintomáticos.

En cuanto a los fallecimientos no se registraron, pero no signican que no existan, según explicó el Ministro Enrique Paris se debe a que el registro civil no tiene actualiados los datos.

Vacunas

Hoy se iniciará una nueva etapa, ya que un grupo de vacunas va hacia los Rios y otro hacia la Región del Maule, mañana se continuará con el plan de vacunación en Tarapacá y Los Lagos, incluida la Región Metropolitana. Las próximas dosis llegarían en dos semanas más.

Además se destacó el horario del toque de queda, el cual no sufruría cambios hasta nuevo aviso.