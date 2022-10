Poco duró el interés del Partido Republicano por un nuevo proceso constituyente. La presidenta de la colectividad, Ruth Hurtado, y el jefe de la bancada de diputados del partido, José Meza, llegaron al Congreso para anunciar su salida de la mesa de trabajo propuesta por el Parlamento.

Ruth Hurtado, ex convencional constituyente y ex vocera de la campaña presidencial del candidato de extrema derecha Jopé Antonio Kast, apuntó que "hemos tenido reuniones con los distintos órganos de nuestro partido y hemos llegado a la convicción de que el Partido Republicano no seguirá participando de estas conversaciones, porque no hay ningún espacio para que esta discusión se radique en el Congreso y sea el Congreso el órgano para resolver este momento constitucional".

La dirigenta explicó que "todas las fuerzas políticas apuntan a que se conforme una nueva Convención, mecanismo en el cual nosotros hemos señalado en distintas oportunidades que es fracasado y que no dio resultado es un mecanismo fracasado, que no dio resultado y que el debate constituyente tiene que ser habilitado, debatido y sancionado en el Congreso, que es el órgano que tiene la facultad para hacer esto y creemos que el Congreso debe tomar esa responsabilidad y no seguirla delegando la responsabilidad que les cabe a ellos como parlamentarios en hacerlos para no seguir esperando las personas".

Las críticas de Hurtado

Hurtado agregó que "uno agradece el tono en el cual se dio la conversación y se lo mencioné a ambos presidentes de la Cámara, pero cuando hay un diálogo también uno espera que se escuche la postura que nosotros tenemos. Acá nunca hubo el espíritu o intención de escuchar la postura del Partido Republicanos o al menos haberla discutido, no hubo espacio para aquello, por eso hemos decidido a retirarnos de esta mesa, siempre la discusión fue orientada a que sea una nueva Convención y nosotros no estamos por apoyar un proceso que ya fracasó".

El diputado Meza recalcó que "nosotros no participamos de otras mesas. Hemos tomado una decisión en conjunto con la directiva del Partido Republicano y de los órganos internos (...) Respaldamos la decisión que se está tomando y vamos a actuar en consecuencia a ello".