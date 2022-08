Una dura semana está terminando el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson. El martes pasado, el exdiputado realizó duras declaraciones sobre sus antecesores en La Moneda.

El martes, el secretario de Estado participó en una transmisión de Twitch, junto al streamer “Wingz” y la editora de Contexto Factual, Valentina Matus. Allí afirmó que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.

Jackson agregó que “tenemos infinitamente menos conflictos de interés que otros que trenzaban entre la política y el dinero. Son tantos años de administrar el poder que es muy fácil tener el mismo tiempo el poder político y un compromiso con un negocio que pueda estar por fuera. Este tipo de conflictos de interés, que en algunos casos extremos pueden derivar en corrupción derechamente y en otras formas más sofisticadas de corrupción, como el tráfico de influencias o como las puertas giratorias, (..) yo diría que, si llegamos a ver algo parecido en nuestra administración, esos se van a ir cagando (sic)”.

Las expresiones provocaron la ira de los políticos de la ex Concertación y del gobierno de Sebastián Piñera, por lo que Jackson se disculpó. El Presidente Gabriel Boric aseguró que “el ministro Jackson cuenta con mi apoyo, el ministro cuenta con mi respaldo. (...) Acá no podemos quedarnos ni desde el Gobierno ni desde los parlamentarios u otras actorías políticas que son importantes en orgullos personales, quien mejor facilite el diálogo tiene que llevar adelante esto y lo que quiero transmitir es tranquilidad, certeza de que hay un camino institucional”.

Jackson descarta la renuncia

El ministro Giorgio Jackson visita hoy Coquimbo. Y al ser consultado si analizaba renunciar, el secretario de Estado apuntó que respondió que “el Presidente nos ha manifestado todo el respaldo y vamos a seguir trabajando para llegar a los acuerdos que necesita Chile”, descartando dejar su puesto en el equipo gubernamental.