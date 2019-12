Las cinco canciones de 1999 que sigues escuchando dos décadas después

Estamos en épocas de nostalgia, se acaba una década y nos acercamos a una nueva que promete cambios en todos los sentidos.

Pero pese a que pasan los años, hay cosas que no cambian, como algunos gustos musicales. De hecho, hay canciones que la rompieron en 1999 y 20 años después siguen siendo un éxito.

1.- "I Want It That Way", Backstreet Boys

Una de las boybands más reocnocidas del mundo, que justo se presentará en Chile el 2020, tiene una de las canciones más escuchadas desde 1999. De hecho en Spotify tiene acumulada 499 millones de reproducciones, gracias a ese pegajoso "tell me why" de su coro.

2.- "...Baby One More Time", Britney Spears

Esta canción de Britney Spears lidera todos los ranking de canciones hit de 1999, fenómeno que sigue hasta ahora, 20 años después de su debut lleno de récords.

3.- "Learn To Fly", Foo Fighters

Este es uno de los temas que más se ha mantenido en el tiempo, gracias a su mezcla de pop rock que llegó a todos los gustos. Puso a la banda de Dave Grohl a la vista de todos hasta el día de hoy.

4.- "All The Small Things", Blink 182

Blink 182 tuvo un gran debut en la lista de Billboard en 1999 y desde ahí ha estado acompañado a generaciones de fanáticos de la música con su pegajoso pop-punk.

5.- "My Name Is", Eminem

Con esta canción Eminem puso a su alter ego Slim Shady en la lista de los más escuchados desde 1999. Y de eso ya van 20 años.