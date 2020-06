Juegos Móviles: Revisa las mejores promociones que tiene HUAWEI AppGallery para ti

La tienda de aplicaciones de Huawei, AppGallery, cuenta con algunos de los juegos móviles más descargados a nivel mundial, dentro de los cuales destacan, entre muchos otros:

Garena Free Fire

Este es el último juego de supervivencia disponible en dispositivos móviles. Cada juego tiene una duración de 10 minutos, en el que se aterriza en una isla remota con otros 49 jugadores listos para luchar entre ellos.

La clave es estar siempre alerta, mantenerse en la zona segura el mayor tiempo posible y generar una gran estrategia entre equipos. Solo existe un objetivo: sobrevivir.

Saint Seiya Awakening

Basada en la serie animada y el popular manga, Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco, es el primer juego de rol que incluye las voces originales en japonés del popular animé. Es un imperdible para los más nostálgicos.

Cuenta con impresionantes gráficas 3D y paisajes, que le dan vida a los Caballeros del Zodiaco. Además, incluye la banda sonora original del programa.

Rise Of Kingdoms

Crear un pueblo, transformarse en el monarca de la ciudad y proveer a quienes están bajo su mando, serán algunas de las misiones más importantes, además de aguantar cualquier batalla sorpresiva y no perder lo avanzado.

¡Acumula Huawei Points!

Lo mejor de todo es que la plataforma ofrece continuamente promociones, y en esta oportunidad trae una para hacer más convenientes las compras en los juegos.

Si eres de los que invierte entre $5 mil y $20 mil, recibirás hasta un 20% del monto en Huawei Points. Si gastas entre $20.001 y $ 100 mil tendrás una bonificación de 30% del monto en Huawei Points.

Pero si haces compras entre $ 100.001 y $ 200 mil obtendrás un 40% del monto en Huawei Points. Y si eres de aquellos que inviertes más de $200 mil se te entregará un 50% del monto en Huawei Points como premio.

Por si no lo sabes, los Huawei Points son créditos que entrega Huawei a sus usuarios por utilizar en la AppGallery. Estos puntos los encontrarás en tu Huawei ID y al acumularlos podrás intercambiarlos por compras dentro de los juegos u otras apps de la plataforma.

Para sumar Huawei Points debes jugar los siguientes juegos y hacer compras en ellos:

- Garena Free Fire: Wonderland

- Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac

- Rise of Kingdoms

- Legacy of Discord - FuriousWings

- WWE Champions 2020

- BIGO LIVE - Live Stream & Video chat

- Goddess: Primal Chaos-SA

- Warship Fury

- Lords Mobile

- Asphalt 9: Legends - Epic Arcade Car Racing Game

- Tales of Wind

- Ninja Legend

- Rise of the Kings

- Double Win Casino Slots - Free Vegas Casino Games

- World of Tanks Blitz MMO

- Digital World

- Era of Celestials

- Looney Tunes? World of Mayhem - Action RPG

- Rangers of Oblivion

- Photo Grid

La promoción está vigente desde el 15 de junio hasta el 5 de julio de 2020. Ahora bien, recuerda que para hacerla efectiva, debes contar con un ID de Huawei, ser mayor de edad y residir en Chile. Además, las compras deben ser a través de una tarjeta de crédito o débito.